Firenze si prepara ad accogliere la terza tappa di EDUFINTOUR Academy, il progetto di educazione finanziaria promosso da Poste Italiane e dedicato agli studenti universitari. L’appuntamento è in programma mercoledì 4 novembre alle ore 15:00 presso l’Aula Tesi 5 dell’Edificio D15 del Polo di Novoli dell’Università degli Studi di Firenze (Via delle Pandette 21), dove si terrà il convegno “Il domani inizia oggi - Investire in conoscenza, per crescere in serenità”.

Dopo le tappe di Bari e Catania, l’iniziativa approda nel capoluogo toscano per offrire ai giovani strumenti utili ad affrontare con maggiore consapevolezza le scelte economiche e finanziarie del futuro, dalla gestione del budget personale alla pianificazione previdenziale, fino agli investimenti.

Per iscriversi all'evento è sufficiente cliccare al seguente link. Un nuovo appuntamento che conferma l’impegno di Poste Italiane nella diffusione della cultura economico-finanziaria e nella promozione di competenze fondamentali per le nuove generazioni.

Intanto continuano a novembre per i cittadini di Firenze gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell’Educazione Finanziaria. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Si è iniziato oggi martedì 3 novembre alle ore 10 con un appuntamento sulla tematica “I conti di casa”. Alle ore 16 focus sulla tematica “La gestione del credito”. I relatori condivideranno con i partecipanti suggerimenti utili per gestire al meglio il bilancio familiare e su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento.

Giovedì 5 novembre, invece, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa e nell’ambito degli eventi legati alla partecipazione di Poste Italiane all’iniziativa del “Mese dell’Educazione Finanziaria” si prevede un doppio appuntamento, sul tema “La protezione”: il primo incontro alle ore 10.00 e il secondo alle ore 16:00. Durante i webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita.

L’appuntamento è parte del programma pensato da Poste Italiane in occasione della nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), nel mese di novembre con lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti come, ad esempio, la sezione “A scuola di economia” con tre percorsi di educazione finanziaria a favore degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.