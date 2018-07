​Educazione alla cittadinanza, domani parte la raccolta firme a Firenze e nel resto d'Italia

La proposta di legge, sostenuta da Anci, per introdurre l’ora di educazione alla cittadinanza, come materia curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado

Domani a Firenze, e nel resto d'Italia, partirà la raccolta di firme per la proposta di legge, sostenuta da Anci, per introdurre l’ora di educazione alla cittadinanza, come materia curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Quella del 20 luglio sarà la prima di una serie di giornate di mobilitazione dei sindaci italiani, finalizzate a raccogliere le cinquantamila firme necessarie per il deposito della proposta di legge in parlamento.

Nella nostra città i banchetti per la raccolta delle firme saranno allestiti (dalle 10 alle 13) in piazza Beccaria, all'angolo con Borgo la Croce, piazza dell'Isolotto, presso il mercato, in piazza Leopoldo e in piazza Pellegrino Artusi, a Gavinana. A ciascun banchetto sarà distribuito materiale informativo e sarà illustrato l’articolato della proposta di legge.

Il sindaco Dario Nardella e il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni saranno alle 10 al banchetto di piazza Beccaria.

Sarà possibile firmare, nell'orario di apertura degli uffici, anche presso la segreteria generale del Comune di Firenze, a Palazzo Vecchio, e alle sedi dei consigli di quartiere