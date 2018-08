Edimilson Fernandes: “Il mio modello è Iniesta”

Presentato il nuovo centrocampista della Fiorentina. Si completa la rosa di Pioli in attesa dell'esordio in campionato contro il Chievo. Non si escludono nuovi acquisti. Oltre diciassettemila gli abbonati.

“Posso giocare in tre ruoli a centrocampo ma mi trovo meglio nel ruolo dell’otto. Il mio modello fin da ragazzo è Iniesta. La miglior qualità che ho è quella offensiva ed è lì che posso aiutare la squadra, devo migliorare in fase difensiva, questo è un campionato molto più tattico rispetto a quello inglese” Si è presentato così in conferenza stampa Edimilson Fernandes, centrocampista svizzero di origini portoghesi e capoverdiani, giunto in prestito alla Fiorentina per rafforzare quel settore di centrocampo che, dopo l'addio di Badelj, potrebbe presentare qualche problema in una squadra che sembra abbastanza equilibrata.

Come ha rilevato Giancarlo Antognoni :”il centrocampista svizzero può ricoprire vari ruoli. Ha un fisico possente, ma nonostante questo è dotato di ottima tecnica. E’ cresciuto nel Sion, ha esordito nella squadra del club e a soli venti anni è arrivato al West Ham. Qui ha giocato quaranta partite, ha giocato nelle nazionali giovanili e nella nazionale maggiore. E’ in preallarme per la convocazione della Nazionale svizzera”.

A poco a poco s'è completata una squadra che sembra rafforzata rispetto alla scorsa stagione. Le operazioni di mercato sembrano positive. Sono diversi i prestiti, segnali evidenti di una politica aziendale che guarda soprattutto all'immediato, al campionato che per i Viola inizia la prossima domenica. Un campionato che vedrà la Fiorentina lottare per un posto in Europa. I rivali sono Atalanta,Torino e Sampdoria, squadre che sembrano essersi rafforzate. Il settimo posto è comunque possibile per i ragazzi di Pioli. Un traguardo non esaltante che sembra non frenare l'amore dei tifosi. Gli abbonamenti sono già oltre diciassettemila.