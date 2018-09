Ed Sheeran al Firenze Rocks! il 14 giugno 2019

Annunciato il secondo headliner del grande festival rock fiorentino

Il cantautore inglese e superstar internazionale Ed Sheeran ha annunciato oggi nuovi concerti e date all’interno di festival in tutto il mondo, e farà tappa in Italia nel giugno 2019 con tre grandi concerti: si esibirà infatti come headliner della seconda giornata del festival Firenze Rocks! il 14 giugno alla Visarno Arena, poi allo Stadio Olimpico di Roma il 16 e allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno.



I biglietti per lo show al Firenze Rocks! saranno disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle ore 11 di lunedì 1 ottobre, e con messa in vendita generale a partire dalle ore 12 di martedì 2 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Provvedimenti per contrastare la rivendita secondaria di biglietti: i promoter invitano gli acquirenti ad acquistare i biglietti solo sui siti ufficiali presenti su Edsheeran.com e ricordano che Viagogo.com e altre piattaforme di rivendita secondaria non sono siti ufficiali. Per qualunque problema a riguardo, si consiglia di consultare FanFair Alliance. I promoter e le biglietterie autorizzate monitoreranno le transazioni online per identificare i compratori che contravverranno ai termini e alle condizioni della vendita dei biglietti di Ed Sheeran ed i cui ordini d’acquisto saranno immediatamente annullati. Per maggiori informazioni sull'argomento: https://www.livenation.it/news?id=1216389

Ed Sheeran non è soltanto uno dei cantanti di maggior successo di sempre a livello mondiale, ma è anche uno tra i migliori performer. Durante i suoi concerti in Gran Bretagna quest’estate, ha suonato e cantato per oltre 1 milione di persone, con 4 show al Wembley Stadium di Londra (si tratta del più grande tour solista, senza band, di tutti i tempi in UK).

A soli 27 anni, Ed Sheeran ha ricevuto premi e riconoscimenti importantissimi nel mondo della musica pop: è l’artista di maggior successo nel mondo del 2017 secondo il Global Music Report 2018 (IFPI), ed è stato insignito del prestigioso premio reale MBE (Member of the Order of the British Empire) per i servizi prestati in ambito musicale e di volontariato.

L’album di debutto di Ed Sheeran, ‘+’, è uscito nel 2011 e ha venduto 10 milioni di dischi. Nel 2014 il cantautore inglese ha pubblicato il suo secondo disco ‘x’ che include la smash hit globale “Thinking Out Loud” e il brano “Photograph” (‘x’ si è piazzato al primo posto delle classifiche di tutto il mondo ed è stato classificato dalla Official Charts Company come uno dei dischi più venduti di tutti i tempi; è ora certificato 90 volte disco di platino e ha venduto oltre 16 milioni di copie nel mondo). L’artista ha rilasciato il suo terzo album in studio ‘÷’ nel marzo del 2017, vincendo un Grammy Award. Voce e autore di una generazione, Ed ha continuato a dominare le chart in tutto il globo con oltre 15,5 milioni di copie vendute del disco, in Italia certificato 5 volte Platino. Dall’album sono stati tratti i singoli “Shape of You” - canzone con più stream in assoluto su Spotify -, “Castle on the Hill”, “Galway Girl”, “Perfect” e “Happier”.