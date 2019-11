Eccellenze gastronomiche della Campania al Pitti Palace Hotel

Alla Torre De’ Rossi sabato 30 novembre ‘aperitipico’ con vini e prodotti tipici del Sannio

Una serata con i prodotti tipici e gli ottimi vini del Sannio. L’appuntamento è per sabato 30 novembre (a partire dalle 18.30) al ristorante Alla Torre De’ Rossi presso l’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio di Firenze (Borgo San Jacopo, 3), dove si terrà l’”Aperitipico”, all’insegna di vino, olio, salumi, dolci e formaggi del Sannio, territorio campano ricco di eccellenze gastronomiche. L’iniziativa, organizzata dal Movimento Life Beyoud Tourism - Travel to Dialogue, si tiene in collaborazione con aziende agroalimentari e vitivinicole del Sannio che porteranno a Firenze i propri prodotti, dalla famosa Falanghina alle tante eccellenze che compongono il paniere del territorio con prodotti da forno, salumi e formaggi.

Un buffet a tema, durante il quale le aziende sannite presenteranno i propri prodotti alla città, agli ospiti stranieri e agli operatori del settore locale e internazionale. All’evento, aperto a tutti su prenotazione, prenderanno parte anche i clienti stranieri dell’Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio, i membri della rete Life Beyond Tourism ed operatori del settore: agenti e distributori locali, ristorazione, ma anche buyers per mercati esteri in particolare per il mercato cinese.

La serata Alla Torre De’ Rossi sarà quindi una vera e propria vetrina per il mercato fiorentino e toscano leader del turismo, oltre che una grande opportunità internazionale ottenuta grazie al costante lavoro promozionale del Movimento Life Beyond Tourism. Un’occasione per le aziende agroalimentari e vitivinicole del Sannio per farsi conoscere dal pubblico fiorentino, toscano e internazionale e per i partecipanti, di scoprire un territorio dalle grandi potenzialità nel campo dell’ospitalità e delle eccellenti produzioni locali.

Informazioni su www.lifebeyondtourism.org