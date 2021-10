Earth Technology Expo: la fiera alla Fortezza da Basso

Firenze, 14 ottobre 2021 – Spazio anche all’economia e alla riflessione sulle politiche industriali a sostegno della fase di ripresa a Earth Tecnology Expo, la manifestazione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si inaugura oggi alla Fortezza da Basso di Firenze su tecnologie, ricerche e soluzioni intelligenti per migliorare la qualità della vita delle persone, dell’ambiente e delle città.

L’assessore alle attività produttive, Leonardo Marras, parteciperà domani, giovedì 14 ottobre, a due seminari organizzati presso lo spazio eventi della Regione Toscana, al primo piano della Palazzina Lorenese.Alle 11.30, verrà presentato il rapporto elaborato dalla Scuola normale superiore di Pisa su “Evoluzione delle politiche industriali nel contesto europeo e nazionale nella prospettiva del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027”: relatore il professor Mario Panta, ordinario di politica economica della Sns; interventi dell’assessore Marras e di Marco Calabrò, dirigente delle Direzione innovazione del Mise.

Secondo appuntamento alle 14.00 per la presentazione del rapporto curato dalla società di ricerca MET “Toscana: le trasformazioni recenti e la crisi Covid. Indagini MET 2008-2020”. Dopo la relazione dell’economista Raffaele Brancati, interventi di Marras e del professor Andrea Bonaccorsi, ordinario di ingegneria gestionale all’Università di Pisa.

Entrambi gli eventi potranno essere seguiti in streaming sui canali di Regione Toscana.

Oggi, 14 ottobre (ore 14) alla Fortezza da Basso si svolgerà il convegno dedicato ai progetti dei Consorzi di Bonifica della Toscana in tema di manutenzione “gentile”. Un focus sulle buone pratiche messe in atto per mantenere in sicurezza i corsi d’acqua in maniera sostenibile e sempre volta alla tutela dell’ambiente e dei suoi ecosistemi.

Organizzato da Anbi Toscana in collaborazione con i principali atenei della Toscana e con il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, l’evento vedrà la partecipazione di Marco Bottino presidente di Anbi Toscana, Federico Preti dell’Università di Firenze, Antonio Felicioli e Francesca Coppola dell’Università di Pisa, Leopoldo De Simone dell’Università di Siena, Gianfranco Censini geologo di Georisorse Italia. Modera Martina Bencistà del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

La partecipazione a Earth Technology Expo rappresenta un’occasione per mostrare l’uso della tecnologia fatto dai sei Consorzi di Bonifica regionali per mantenere in sicurezza i corsi d’acqua ma anche i tanti progetti a tutela dell’ambiente che vanno dalla manutenzione ‘gentile’ agli interventi per proteggere le specie autoctone e contenere le specie aliene invasive. Dalla ‘lotta’ al gambero killer alla salvaguardia delle tartarughe marine, dalla “manutenzione gentile” alla vigilanza degli argini messi in pericolo dalle tane delle nutrie, sono tanti i progetti messi in campo dai sei Consorzi di Bonifica regionali riuniti in Anbi Toscana.

La Città Metropolitana di Firenze partecipa alla Fiera. All'interno della mostra 'Terremoti d'Italia', un percorso conoscitivo ed esperienziale unico nel suo genere, ideato e realizzato dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, è stato allestito uno spazio espositivo dedicato ad illustrare il Terremoto del Mugello del 1919. I visitatori vengono accompagnati anche nella spiegazione dei principali strumenti informativi ed educativi al servizio della cittadinanza, predisposti per aumentare la prevenzione nei confronti dei rischi naturali.Dal punto di vista delle strumentazioni, in mostra un nuovo centralino voip con parabola satellitare impostato per utilizzare una linea e sei telefoni in entrata e in uscita con registrazione delle chiamate. Il centralino consente operatività anche in zone non coperte da segnale di telefonia mobile e l'ottimizzazione della gestione del flusso delle informazioni Dati wifi e lte (rete cellulare) oppure tramite rete geografica.

Nello spazio esterno, nell'ambito della presentazione delle attrezzature del sistema di Protezione Civile, svolta congiuntamente con Regione Toscana e Comune di Firenze, presente l'Unità mobile di potabilizzazione della Città Metropolitana di Firenze installata su due carrelli stradali telonati per traino veloce, che garantisce una produzione massima potenziale di acqua di 2000 l/h a valle di una serie di processi di potabilizzazione di tipo fisico e chimico.