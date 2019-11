E' tempo di Empoli Games

Nel prossimo fine settimana appuntamento per tutti gli appassionati di wargames e storia militare.

Andrà in scena il prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 novembre, dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio Empoli Games 2019.

Presso il Palazzo delle Esposizioni si ritroveranno appassionati d wargames e storia militare provenienti un po’ da tutta Italia. Saranno una trentina i tavoli con le ricostruzioni di alcuni dei più famosi eventi bellici accaduti negli ultimi secoli. Dalla guerra civile inglese agli scontri fra gladiatori negli anfiteatri romani, dalle campagne napoleoniche a quelle che hanno caratterizzato la seconda guerra mondiale.

Inoltre ampio spazio anche al fantasy con possibilità di comandare eserciti di orchi, elfi e giocare ad un singolarissimo football americano.

E per chi volesse fare acquisti oppure scambiare del materiale con altri collezionisti non resterà che visitare l’area con gli stand commerciali, fra produttori di miniature e negozi specializzati in modellismo sono già una dozzina, oppure lo spazio bring-and-buy.

Appuntamento, quindi, a Empoli Games 2019.