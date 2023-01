E' nata la prima Multiutility dei servizi pubblici in Toscana

Giovedì è nata ufficialmente in Toscana la prima società multiutility dei servizi pubblici locali. Grazie alla fusione di Alia servizi ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana, la nuova multiutility sarà operativa dei settori ambiente, energia e ciclo idrico integrato. Obiettivo: servizi più efficienti, contenimento dei costi, maggiori investimenti, nuovi posti di lavoro.

“Un atto di coraggio e di visione”: è positivo il giudizio di Alessandro Sorani, Presidente di Confartigianato Firenze, sulla multiutility costituita ufficialmente oggi. “È un passaggio importante per lo sviluppo industriale del territorio, che aspetta da tempo uno scatto in avanti sulle politiche di gestione dei rifiuti, delle risorse, dell’energia e non solo. Mancava – rileva ancora Sorani – un atto come questo, un atto di coraggio con l’obiettivo di portare una società toscana a essere un operatore di primo piano, a competere con gli altri player del settore e perché no a lavorare anche a livello nazionale.

È una scelta in linea con quanto fatto in altre realtà”. “Ritengo, inoltre, che uno dei punti che andranno affrontati sarà quello degli impianti, nell’ottica di far sviluppare i territori e di renderli autonomi”. L’augurio di Confartigianato Firenze è che “la governance sia in grado di fare tutto questo. Il territorio lo merita”.

Successo dell'iniziativa contro l'operazione della MultiUtility organizzata dall'Associazione Acqua Bene Comune. La Sala Maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia gremita, centinaia di partecipanti. Sono diverse le forze politiche che promuovono i referendum cittadini per l'abrogazione delle delibere comunali volute dal PD di fusione delle aziende di gestione dell'acqua nella Multiutility.

A Borgo San Lorenzo ad esempio, il Consiglio comunale è convocato per il 30 gennaio, con all'ordine del giorno la mozione "Multiutility: richiesta di revoca Delibera di approvazione n.48/2022 e impegno di ripubblicizzazione servizi pubblici" presentata dai Gruppi consiliari "Cambiamo insieme", "Borgo in Comune" e "Movimento 5 Stelle".