Droga: presi ad Arezzo 40 spacciatori

Operazione della squadra mobile del capoluogo

Duro colpo allo spaccio di droga ai giardini di Campo di Marte e al Parco del Colle del Pionta, ad Arezzo. La Squadra mobile e il Servizio centrale operativo hanno concluso stamattina un’operazione antidroga nei confronti di 40 uomini, ritenuti responsabili di spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish.

L’operazione, nell’ambito del progetto “Pusher 3 – piazza pulita” con servizi di osservazione e telecamere, è stata condotta con l’impiego di agenti sotto copertura per l’acquisto di droga.

Le indagini hanno portato ad un gruppo di spacciatori africani presenti in alcuni luoghi del centro cittadino, in particolare giardini di Campo di Marte ed il Parco del Colle del Pionta.

L’attività di spaccio avveniva prevalentemente davanti alle scuole e ai presidi ospedalieri presenti all’interno del Parco e gli acquirenti erano per lo più minori.

In strada la droga veniva nascosta nella vegetazione; lo smercio avveniva in pieno giorno, pur in presenza di numerosi passanti, indipendentemente dalle condizioni climatiche