​Droga lungo la Tramvia: pusher fermato con eroina e contanti

I carabinieri monitorano il fenomeno che vede i pusher appostati presso le fermate del mezzo pubblico

Non si ferma l’azione di contrasto dell’Arma di Oltrarno al fenomeno dello spaccio di ogni genere di stupefacenti "lungo il percorso della Linea 1 della Tramvia".

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Firenze Oltrarno, dopo un mirato servizio di pedinamento e osservazione, iniziato lungo le fermata di “Arcipressi”, hanno seguito un giovane extracomunitario, bloccandolo poco dopo mentre cedeva una dose di eroina ad un 60enne e ad un 40enne, entrambi di Firenze, ricevendo una banconota da 10,00 euro.



Perquisito, veniva trovato in possesso di diverso contante, ritenuto provento dell’illecita attività e quindi unitamente alla droga, posto sotto sequestro. Contestualmente è stato deferito, per avere concorso nel reato, un altro giovane nigeriano che collaborava con il pusher in qualità di vedetta. L’arrestato sarà sottoposto nella mattinata del 9 ottobre a rito direttissimo.