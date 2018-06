Droga in via Palazzuolo e borseggiatori in piazza Indipendenza

Controlli dei carabinieri in centro storico

I Carabinieri della Compagnia di Firenze, unitamente a un'unità cinofila antidroga, nel corso della serata di ieri 6 giugno 2018, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario in via Palazzuolo, Piazza Indipendenza e vie limitrofe.



Durante un controllo in Via Palazzuolo, l’unità Cinofila antidroga, occultati in una fioriera, ha rinvenuto grammi 11 di “hashish”, posti sotto sequestro.



Al termine del servizio, è stata tratta in arresto una 20enne, bulgara, pregiudicata, fermata in piazza Indipendenza subito dopo aver asportato a un turista cinese, una borsa contenente 360 euro restituiti all’avente diritto. Sarà giudicata in mattinata con rito direttissimo.

Contestualmente, nella medesima Piazza, è stato controllato e arrestato un 56enne, napoletano, pregiudicato, colpito da Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Siena, dovendo espiare mesi 2 di reclusione per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio, reato commesso in Siena nell’anno 2015. È stato associato alla Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.