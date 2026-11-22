Nella zona di Santa Reparata, nel cuore del centro storico, la Squadra Mobile ha fermato un cittadino tunisino di 20 anni, sorpreso in bicicletta subito dopo una presunta cessione di droga.

L'operazione è scattata nel corso di un riservato servizio di osservazione predisposto dagli agenti proprio nella zona, dopo le segnalazioni dei residenti che avevano riferito di presunti movimenti sospetti e di attività di spaccio nel quartiere.

Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato notato dagli investigatori mentre occultava la sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi pronte per la cessione, all'interno di una keybox - una di quelle cassette di sicurezza con codice - installata su una rastrelliera per biciclette sulla pubblica via.

Fermato e controllato, l'uomo ha fornito il codice di apertura. All'interno della cassetta i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 16 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 16 grammi.La droga è stata sequestrata, il 20enne è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Sono in corso ulteriori indagini per risalire alla rete di approvvigionamento e verificare l'utilizzo di altri nascondigli simili in zona.