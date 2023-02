Dopo oltre 25 anni torna il Consolato Generale di Francia a Firenze

Svelata ieri la nuova placca del Consolato generale di Francia a Firenze, alla presenza dell'Ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, del nuovo Console generale, Guillaume Rousson, e dei rappresentanti della comunità francese: Gaëlle Barré, presidente del Consiglio consolare ed Olivier Spiesser, Consigliere consolare.

Guillaume Rousson - che oltre a quello di Console ricoprirà anche il ruolo di direttore dell'Institut français Firenze - è diplomato all’Instituts D'études Politiques de Paris e all’Institut National des Langues et Civilisations Orientales; è stato precedentemente Ambasciatore di Francia in Bosnia-Erzegovina. La sede del consolato francese per la Toscana, ma anche per le Marche e San Marino, resterà in piazza Ognissanti 2, all’interno di Palazzo Lenzi, sede dell’Institut français Firenze.

“Sono onorato di essere stato nominato console generale della Francia a Firenze. La mia missione è indirizzata verso la comunità francese in Toscana e le istituzioni politiche ed economiche della città. Sono consapevole che c'è già un tessuto di legame ma voglio dare una spinta alle cooperazioni", ha spiegato il nuovo console Guillaume Rousson, incontrando il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme all'ambasciatore francese Christian Masset.

Con la Francia, ha ricordato il presidente Giani, esistono relazioni salde, espressione di un’amicizia durevole e di una storia plurisecolare e, ringraziando per la visita, ha dato il benvenuto caloroso al console generale Rousson “che per Firenze ma per la Toscana tutta rivestirà un ruolo molto importante, per associare in modo sempre più stretto le nostre competenze e le nostre risorse”.

La Francia è il primo partner commerciale della Toscana e forte e solida è anche la collaborazione istituzionale tra Toscana, Francia e singole Regioni francesi. A questo proposito, il presidente Giani ha citato ad esempio il memorandum firmato con la Regione Centre-Val de la Loire sulle iniziative legate al 500º anniversario dalla morte di Leonardo. Ed ha aggiunto che è già pronto, in attesa della firma da parte dei due presidenti, il protocollo di intesa con la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e sono in fase di stesura quelli con Valle della Loira e con la Corsica.