Domenica alle 18.00 la sfida dell'Olimpico

I Viola in diretta su Sky Sport. Un passo falso avvicinerebbe Sarri a Firenze

Dopo il rocambolesco 3-3 in casa del Milan e il meno soddisfacente 0-0 di Europa League contro il CSKA Mosca, la Roma punta a tornare subito alla vittoria per scacciare le prime critiche. Per domenica, il calendario della Serie A propone ai giallorossi il match interno con la Fiorentina, faticosamente reduce dal successo con l'Udinese in campionato e dalla qualificazione nel turno di Coppa Italia con il Padova. Le statistiche dicono che la Roma dovrà stare molto attenta nei primi minuti: la Fiorentina in quattro delle ultime cinque partite (fra campionato e Coppa Italia) è andata in gol nel primo quarto d'ora.

Sul campo lavoro tattico negli allenamenti di avvicinamento alla gara contro la Roma. Fiorentina reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Monza e da quella in campionato contro l'Udinese per 3-2 e attesa da una doppia trasferta di campionato, prima i giallorossi e poi il Parma, poi una nuova sosta per le nazionali.

L'ultima partita tra Roma e Fiorentina in Serie A terminò tra le polemiche. Il 2-1 a favore dei giallorossi maturò grazie a una doppietta di Jordan Veretout, entrambi i gol realizzati dal dischetto, grazie a due discutibili decisioni arbitrali.

Intanto in questi giorni la Juventus si è separata definitivamente dall’ex allenatore Maurizio Sarri. Nel suo futuro c’è sempre la Fiorentina, nonostante abbia ripreso il suo cammino positivo con Beppe Iachini. Ma che succederà dopo la partita contro la Roma?