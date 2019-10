Domenica 6 ottobre tovaglie e cestini stesi sull'erba

Pic Nic alla Fattoria di Maiano a favore dell’Associazione Tumori Toscana. Un pic-nic sostenibile per salutare l'autunno all'Anconella Garden

Domenica 6 Ottobre 2019 dalle ore 11.00 la Fattoria di Maiano (Via Benedetto da Maiano, 11, Fiesole) organizza il Pic Nic a favore dell’Associazione Tumori Toscana. Un’occasione all’insegna della convivialità e della solidarietà per trascorrere una domenica all’aria aperta, a contatto con la natura immersi nei colori e nei profumi dell’autunno. All'ingresso verrà consegnato il cestino preparato dal Ristorante "Lo Spaccio" composto da schiacciata farcita in diversi gusti, frutta di stagione, dolce della casa e acqua. Gli ospiti potranno accedere al Parco Romantico della Regina con il Laghetto delle Colonne, al Botanic Garden e alla Fattoria Laboratorio con i suoi animali. Durante la giornata saranno organizzati laboratori ed attività per bambini – in italiano e inglese - a cura di Labsitters. L’evento, che si avvale anche della collaborazione di Enic Meetings&Events, è finalizzato a sostenere il servizio dell'A.T.T. che dal 1999 cura a domicilio gratuitamente i malati di tumore grazie ad un’équipe poli-specialistica retribuita dall’Associazione stessa e composta da medici, psicologi, infermieri professionali ed operatori socio-sanitari. Offerta minima Adulti 20 euro, Bambini 15 euro (sotto i 12 anni) comprensiva di ingresso e cestino. Per info e prenotazioni: Paola Neri A.T.T. 3356586211, paola.neri@associazionetumoritoscana.it

Un pic-nic nel verde per chiudere la stagione estiva e salutare l’autunno: domenica 6 ottobre, in occasione del Florence River Festival indetto dal Consorzio di Bonifica dell’Arno, Anconella Garden promuove una giornata da vivere in famiglia e con gli amici, sfruttando il potere conviviale del cibo e il gusto di consumarlo all’aria aperta, con il Riverside Pic-nic. Dalle ore 12.30 alle 16 presso il punto ristoro immerso nel polmone verde di Firenze Sud (accesso da via di Villamagna 39d) sarà possibile ritirare il proprio kit da pic-nic, rigorosamente green. All’interno del cestino, interamente realizzato con materiale biodegradabile, un pasto a km. zero composto da alette di pollo croccanti con salsa agrodolce, cous cous con verdure, pinoli e uvetta, caponata di verdure, crostata di more, frutta, acqua o birra. Prevista anche una versione vegetariana. Incluso nel prezzo di 15 euro anche il telo per stendersi comodamente sull’erba, per godersi cibo, sole e compagnia. I cestini possono essere prenotati via mail scrivendo a anconellagarden@gmail.com e specificando nome, numero di persone, opzione vegetariana e numero di telefono. Il Riverside Pic-nic chiude ufficialmente la stagione estiva dello spazio Anconella Garden, che dallo scorso giugno ha accompagnato i pomeriggi e le serate dei fiorentini grazie a un ricco calendario di eventi culturali, a cura di Diramazioni Festival, sviluppato in sinergia con le realtà del territorio.