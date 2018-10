Al Tenax le sonorità berlinesi di Marcel Dettmann

Sabato 6 ottobre uno dei più influenti dj producer nell'ambito della techno contemporanea

Marcel Dettmann, dj e producer fra i più acclamati della scena techno internazionale, torna in Italia sabato 6 ottobre per accendere il dancefloor del Tenax.

Talento fuori dall’ordinario, Marcel Dettmann possiede la straordinaria capacità di coniugare nello stesso dj set tensione ed emotività, passione e ricercatezza, estro e concretezza. Cresciuto in una piccola città vicino Berlino sviluppa presto un grande interesse per la musica elettronica. Inizialmente attratto da top band quali i Depeche Mode, The Cure e Front 242, migra ben presto ai suoni dell’elettronica e della techno music; a metà degli anni Novanta inizia a frequentare i migliori nightclub berlinesi e nel ‘99 arriva la svolta: Dettmann inizia a lavorare quale dj resident al celebre locale Ostgut di Berlino. Una carriera in continua ascesa che approda nella creazione di una propria etichetta discografica - la Marcel Dettmann Records - attraverso la quale modula e filtra la sua ampia visione musicale. Ma non solo clubbing: al di fuori del contesto del club, Dettmann si afferma come artista dalle mille sfaccettature. Collabora con coreografi internazionali, prestando la sua musica al Balletto di Stato di Berlino.Grazie al suo stile ruvido e scarno, Dettmann rappresenta una vera e propria icona nel panorama della techno music internazionale, ed è pronto a conquistare il palco del Tenax.

Ad aprire la serata, sarà il resident del celebre club fiorentino Luca Donzelli.

Ingresso dalle ore 22:30 - vietato ai minori di 18 anni - biglietti 15/18/20 euro.