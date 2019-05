Domani sabato 4 maggio il closing party del Tenax

In consolle Marco Carola e Marco Faraone, due assi di fama internazionale

“Rilanciare il Tenax come luogo d'incontro, di scoperta e di apprendimento”. Nel settembre scorso la stagione 2018/2019 del Tenax è iniziata basandosi su questi presupposti. Oggi, dopo le positive riconferme di Tenax Theatre e Tenax Academy, e dopo un calendario vissuto in compagnia dei migliori artisti della scena elettronica nazionale ed internazionale, lo storico club si prepara a concludere al meglio la sua 37esima stagione e lo fa in compagnia di due assi della consolle: Marco Carola e Marco Faraone (Sabato 4 maggio - apertura porte ore 22:30 - ingresso 35/38 €, vietato ai minori di 18 anni).

Con cinquanta pubblicazioni tra album, EP e compilation, e collaborazioni con i più grandi producer del globo Marco Carola è un vero e proprio ambasciatore della musica elettronica italiana. Nato a Napoli e cresciuto musicalmente nella scena europea degli anni ’90, Carola, con il suo calibrato blend di techno muscolare e house minimale, ha contribuito a riportare l’Italia al centro delle carte geografiche del clubbing mondiale. Fondatore, cofondatore e collaboratore con etichette tech house come Design Music, Zenit, Question, One Thousands e Do.Mi.No, ha pubblicato anche su label iconiche come la M-nus, la Plus 8 2M e la Primate Recordings, collaborando con artisti del calibro di Richie Hawtin e Sven Väth. Proprio Sven Väth lo ha coinvolto, insieme a Nick Curly, nella pubblicazione della compilation Party Animals su Cocoon Recordings: più di 70 minuti di minimal vibrante e colpi ben assestati di tech house. Ma non è tutto. Carola ha firmato anche numerose release per club ed eventi, tra cui spiccano la Fabric 31 per il leggendario Fabric di Londra e la Time Warp Compilation 09 per l’omonimo festival di Mannheim.Da Napoli a Berlino, da Ibiza a Miami, da Città del Messico a New York, Marco Carola ha un enorme seguito in tutto il mondo, tra cui figurano anche star come Cristiano Ronaldo o Paris Hilton, per citarne solo alcune. Un pubblico tanto fedele da far registrare nelle sue serate il tutto esaurito, persino in locali storici come l’Amnesia, che dal 2011 lo ospita come resident per la serata Music On. Music On è anche il nome della label fondata dallo stesso Carola, attraverso la quale scopre e promuove nuovi talenti accomunati da un unico denominatore: la qualità artistica.

Tra i talenti italiani più apprezzati all’estero, Marco Faraone è un produttore prolifico capace di approcciare ed interagire con la musica in un modo unico. Già dalle sue prime esibizioni è stato apprezzato il suo modo di coinvolgere il pubblico attraverso il suo stile, il suo carisma e la sua grande passione per la musica. Fondatore della label UNCAGE, la sua prima produzione discografica risale al 2008 riscuotendo un notevole successo, confermato nel 2010 con la Hit “Strange Neigbors” disco che aprirà le porte di nuove etichette discografiche; da allora non si è più fermato, consapevole che la strada da percorrere sarebbe stata lunga. La sua versatilità come dj/producer e i suoi dj set incendiari lo porteranno in breve tempo ad uscire su molte delle etichette più rispettate del panorama mondiale come Drumcode, Rekids, Ovum, Be As One, International dj Gigolo fino ed esibirsi in molti tra i più importanti club e festival al mondo come Awakenings, Tomorrowland, Elrow, Berghain/Panorama Bar, Extrema Outdoor, The Bpm Festival, Montreaux Jazz Festival, Sunwaves, Caprices, Resistance, Amsterdam dance event, Space Ibiza e molti altri ancora, impegnandolo continuamente in nuovi tour in ogni parte del mondo e a guadagnarsi una residenza estiva di ben 8 date all’Amnesia di Ibiza nella serata Music On, a fianco dello stesso Marco Carola. Dj resident del Tenax Marco è uno tra i pochi dj italiani ad aver raggiunto la consolle del Fabric, iconico club d'oltremanica dove si è esibito la scorso anno. Dopo un trionfale tour in Sud America ha dato i natali all'Ep Lunar Eclipse, uscito con la prestigiosa Drumcode di Adam Beyer. Tra i suoi prossimi appuntamenti in calendario oltre al closing party del Tenax anche il Music On Festival ad Amsterdam e le serate Music On ad Ibiza.

Informazioni pratiche: Tenax - via pratese 46, FirenzeParcheggio consigliato Peretola Parking parcheggio aeroportuale Firenze, a soli 500m dal Club. Maggiori informazioni: https://www.tenax.org/TRAMVIA: Gestramvia.com. Dal Centro fino alle 02.00 - Da Peretola dalle 05.00