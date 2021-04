Domani la Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo

Il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Sono circa 20 mila le famiglie italiane che hanno bambini che soffrono di disturbi del comportamento riferibili a un certo livello di autismo per i quali occorrono terapie specifiche, assistenza e una continua azione di stimolazione della comunicazione e del contatto sociale. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative su dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico per la fascia di popolazione compresa fra i 7 e i 9 anni in occasione della giornata mondiale sull’autismo.

L’autismo – sottolinea Uecoop – è un disturbo del comportamento presente in modo trasversale nella società con diversi livelli di gravità e comporta, per chi ne soffre, difficoltà di relazione con gli altri e di comunicazione. Una patologia che - rileva Uecoop - colpisce i maschi 4,4 volte più rispetto alle femmine secondo l’Osservatorio nazionale. Attualmente, la prevalenza del disturbo è stimata essere circa 1 su 54 tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna.

Con l’emergenza Covid le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico possono accusare di più lo stress dovuto all’applicazione delle misure anti contagio con le limitazioni agli spostamenti oltre ai problemi di assistenza in caso di ricovero in ospedale a causa del virus. Fare sport all’aria aperta, una passeggiata, partecipare a laboratori o alle uscite didattiche - prosegue Uecoop - sono attività fondamentali per chi è affetto da autismo. In casa è importante che i bambini autistici siano aiutati a mantenere la routine quotidiana: dal sonno ai giochi, dall’attività fisica alle terapie che non vanno interrotte nonostante le limitazioni anti contagio.

Una situazione che vede schierate in prima linea quasi diecimila cooperative sociali e di assistenza che ogni giorno da nord a sud della Penisola affiancano le famiglie nel sostegno a chi soffre di disabilità psicofisiche. L’autismo – sottolinea Uecoop – è un disturbo multiforme del comportamento che però non preclude a prescindere la partecipazione di chi ne soffre ad attività sociali, viaggi o lavoro.

Ci sono ancora troppi pregiudizi – afferma Uecoop - mentre occorre costruire una società inclusiva, altrimenti le persone autistiche non riusciranno ad inserirsi nel mondo del lavoro, soprattutto per gli ostacoli che una parte della società pone ai soggetti autistici dall’asilo all’età adulta. E’ importante promuovere una cultura diversa coinvolgendo non solo le istituzioni ma anche – conclude Uecoop - gli imprenditori per gli inserimenti nel mondo del lavoro.

A Firenze in diretta sui social una grande iniziativa promossa dal Coordinamento Toscano Associazioni per l'Autismo. La manifestazione si svolgerà al Cinema della Compagnia (concesso dalla Regione Toscana) a Firenze dalle ore 15.30 alle 18.30. Il tema centrale sarà l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con Autismo.In Toscana l'incidenza è di 1 ogni 70 nati, e coinvolge migliaia di famiglie che ogni giorno devono combattere per i diritti dei propri cari.Gli ospiti, tanti e prestigiosi, saranno alcuni in presenza, altri in collegamento per una diretta multimediale che verrà trasmessa, live, sulla pagina social del Coordinamento delle Associazioni Autismo della Toscana e su altre piattaforme. A condurre sarà lo scrittore Saverio Tommasi che avrà il compito di raccontare un mondo che soffre, ma che non molla.

Assieme a lui amici, esperti, giornalisti, musicisti, attori, politici e genitori. Tutti uniti da un unico grande progetto…costruire una società migliore per tutti, anche per le persone con autismo.Occasione per riannodare il filo del nostro discorso e uscire dal buio, uscire da quell'oblio dove siamo stati cacciati con la scusa del Covid. Previsto un collegamento con il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, e con il Sindaco di Firenze Dario Nardella.

Unicoop Firenze si fa trovare pronta con un’iniziativa di sensibilizzazione nel Coop.fi di Ponte a Greve a Firenze, dove si ridurranno gli elementi di disturbo per le persone con autismo, sul modello del negozio Autism Friendly di Monza, prima sperimentazione italiana promossa da Coop Lombardia. Il blu è il colore scelto per rappresentare questa condizione che riguarda un numero sempre più alto di persone.

L’attenzione al “profilo sensoriale” sarà fondamentale nell’organizzazione del punto vendita di Ponte a Greve scelto per la sperimentazione che avverrà domani per la giornata del 2 aprile. Nel dettaglio queste le iniziative messe in pratica dalla cooperativa: riduzione dei rumori e del volume della radio all’interno del punto vendita e abbassamento delle luci, indicazione visiva dei contenuti nella segnaletica delle corsie del supermercato, oltre all’individuazione di una cassa prioritaria connotata da un simbolo blu e alla realizzazione di un pannello esplicativo sulle azioni intraprese.

Ma non solo: grazie alla collaborazione con ASA Associazione Sindromi Autistiche i lavoratori del punto vendita di Ponte a Greve hanno avuto modo di confrontarsi con lo psicoterapeuta Patrizio Batistini che ha illustrato, in un incontro preparatorio online, quali sono i comportamenti più importanti per favorire un adattamento del contesto alle persone con disturbi dello spettro autistico.

“Limitare la rumorosità degli ambienti e le luci troppo forti, piuttosto che cercare di fare domande precise e cercare di usare un tono di voce calmo e basso, sono alcuni dei piccoli accorgimenti che possono mettere a proprio agio una persona con disturbi dello spettro autistico che si trova a fare la spesa in un supermercato - ha spiegato Patrizio Batistini, psicoterapeuta e presidente Associazione Sindromi Autistiche – non c’è un modo univoco di rapportarsi, perché ogni soggetto affetto da autismo ha le sue peculiarità, ma ci sono delle buone pratiche da rispettare che possono aiutare la persona nella sua strada verso l’autonomia. Uno dei nostri obiettivi è diffonderle il più possibile”.

“Nonostante il periodo complicato che i punti vendita della cooperativa stanno vivendo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa legata alla giornata mondiale dell’autismo, che si celebra il 2 aprile – fanno sapere da Unicoop Firenze – Lo facciamo con alcune piccole azioni dimostrative che vanno nella direzione di sensibilizzare tutti i cittadini su questo tema e di dimostrare che anche azioni di piccola entità, come l’abbassamento delle luci e dei suoni nell’ambiente, possono avere un impatto positivo sulle persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico”.

Ci sono anche le auto bianche del Radiotaxi Firenze 4242 e del Firenze Taxi 4390 tra quelle delle 24 città italiane che venerdì aderiranno alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo. Sulle auto, per tutta la giornata, sventolerà un fiocco blu per ricordare una giornata speciale ed essere più vicini alle famiglie che vivono l'autismo. L'iniziativa è promossa dall'Associazione "Tutti taxi per amore".

"Un fiocco blu per ricordare un tema sempre presente nell'associazione 'Tutti taxi per amore-OdV', favorire l'inclusione sociale, tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti", dichiara il presidente Marco Salciccia.

"Le antenne dei taxi a sostegno dell'autismo e del progetto il Villaggio della Felicità, il dopo di noi con noi. Più siamo meglio ci muoviamo", aggiunge Antonio Riggio, presidente dell'associazione Autismo in Movimento.

"Questa è un'occasione di riflessione, che può attivare un impegno concreto, come esempio di cittadinanza attiva - commentano Silvia Veroni, del CdA di Socota Radio Taxi Firenze 4242 e Priscilla Castellucci del Firenze Taxi 4390 -. In quanto coop di natura mutualistica, Socota e Cotafi insieme ai loro soci hanno ritenuto da sempre come loro preciso dovere quello di aiutare le persone in difficoltà e prestare particolare attenzione alle situazioni di disagio. Aderiamo con passione e convinzione a questa iniziativa, crediamo indispensabile essere in prima fila nel veicolare valori e contenuti, nell'ambito di una precisa visione solidaristica del mondo".

Scuole e amministrazione comunale in prima linea a Certaldo per accendere i riflettori sull'autismo, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo in programma il 2 aprile 2021. Un impegno portato avanti nel corso degli ultimi anni con la forte volontà di sensibilizzare e veicolare conoscenze su un tema importante anche in chiave inclusione. Edifici illuminati e percorsi di sensibilizzazione attraverso letture, riflessioni e momenti di grande creatività: le iniziative sono molteplici ma hanno un unico filo conduttore, il colore blu.

Si chiama '1000 E + AQUILONI BLU' il progetto che vede protagonisti gli studenti dell'istituto comprensivo di Certaldo. Dopo una prima parte nella quale i docenti con i loro alunni hanno riflettuto sull’universo autistico, partendo dalle parole di Andrea Antonello autore del libro “Le parole che non riesco a dire” e dai versi della poesia “Gli Aquiloni” di Elisabetta Barbara De Sanctis, è scattata la fase più operativa: gli alunni hanno realizzato un aquilone da appendere la mattina del 2 aprile, al balcone o alla finestra della loro abitazione. Gli aquiloni coloreranno anche i plessi scolastici del territorio, mentre tutta la cittadinanza potrà contribuire all'iniziativa di sensibilizzazione appendendo a balconi e finestre di casa foto di disegni, mani colorate, magliette e oggetti fatti in casa, rigorosamente di colore blu.

L'istituto Maria SS. Bambina, con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria paritarie, ha invece proposto a ogni alunno la realizzazione di un elaborato speciale e creativo: i bambini hanno realizzato la sagoma delle proprie mani aperte come se fossero ali e le hanno 'affidato' un messaggio davvero importante grazie agli hashtag #siamotuttiunici e #micolorodiblu. I disegni saranno quindi esposti alle finestre nella giornata del 2 aprile per colorare le strade e sensibilizzare ogni angolo del paese.

Accrescere la consapevolezza sull'autismo è un obiettivo primario per l'amministrazione comunale che, per celebrare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, 'colorerà' uno dei luoghi simbolo del territorio, I Macelli: un fascio di luce blu sarà proiettato sulla facciata dell'edificio per richiamare l'attenzione dei cittadini e dare loro uno spunto per approfondire le proprie conoscenze sul tema."Da anni siamo impegnati nel riflettere coi ragazzi sull'importanza di sensibilizzare, sul tema dell'autismo, l'intera comunità - sottolinea il sindaco Giacomo Cucini - Le scuole e soprattutto gli alunni partecipano con grandissimo entusiasmo con progetti e iniziative, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Questo anche in mesi così complessi a causa della pandemia. In vista del 2 aprile, i ragazzi hanno creato lavori preziosi che testimoniano attenzione e voglia di inclusione. Per chi vive e convive con la condizione dell'autismo, questo anno di distanziamento sociale e di rinuncia ai luoghi di socializzazione, a partire dalla scuola, ha complicato ancor più la quotidianità. E questo vale per i ragazzi come per le famiglie, anche in un territorio dove, negli ultimi decenni, sono stati fatti passi avanti importanti in termini sanitari e di inclusione, relazione e socialità.

La ripartenza ci pone di fronte a necessità da non trascurare e a un indispensabile lavoro per recuperare quanto perso. Certaldo, nel suo piccolo, prova a fare il possibile sul territorio, in Italia e anche oltre i confini nazionali, con progetti mirati alla formazione sul tema".