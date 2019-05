Domani la gara contro il Parma

Mister D'Aversa alla vigilia di Parma-Fiorentina

I convocati alle 15.00 allo Stadio ”Ennio Tardini” per la 37^ giornata del campionato Serie A Tim 2018-2019

E' la vigilia della partita valida per la 37° giornata di Serie A Tim 2018/19, tra Parma e Fiorentina. Mister Roberto D’Aversa non potrà contare su Luca Rigoni, a riposo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Ecco invece i convocati viola per la sfida del Tardini:

Antzoulas, Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Vitor Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout, Vlahovic.