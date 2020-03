Domani diretta Facebook da Teatro

Capolavori della narrativa del ‘900 italiano, dal Comunale di Antella, sabato 28 marzo. Al Regina Margherita di Marcialla due appuntamenti di didattica teatrale online

Sabato 28 marzo, alle ore 21.00, diretta sulla pagina Facebook del Teatro Comunale di Antella con i Capolavori della narrativa del ‘900 Italiano. Maria Paiato, attrice fra le più raffinate e sensibili della scena italiana, legge i romanzi “La moglie ingenua e il marito malato” e “Il povero Piero” di Achille Campanile. Un omaggio all’immortalità del riso e al più grande umorista del secolo scorso. L’iniziativa #tornainteatro è un modo per portare il teatro a casa di tutti, gratuitamente e comodamente condiviso con tutti quelli che vorrebbero andare a teatro. Sará come trovarsi tutti insieme seduti nelle poltrone del Teatro Comunale di Antella. Subito dopo lo spettacolo, Riccardo Massai sarà in diretta Fb per una breve chiacchierata.

Il Teatro non si ferma e diventa virtuale anche al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Val D’Elsa). Proseguono, sabato 28 e domenica 29 marzo 2020, gli appuntamenti de 'Il Teatro a casa’ con la didattica online di Teatro Riflesso. La scuola di teatro e compagnia teatrale fondata nel 2008 da Alessandro Scavone (attore e regista) che oggi conta tre sedi dove si svolgono corsi di teatro per tutte le età: Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi e Marcialla. Sabato 28 marzo dalle 15,30 alle 16,30 ‘Favole al telefono o al pc - Il teatro è l’aria che respiriamo e nessun virus ce la potrà togliere!’. Il Teatro Riflesso propone una lettura creativa di favole a cura degli insegnanti Alessio Buti e Elena Capone. L'evento è aperto ai bambini dai 4 agli 11 anni (massimo 50 partecipanti assistiti dai genitori) è gratuito ed è su prenotazione. Domenica 29 marzo dalle 11,30 alle 12,30 stage gratuito di ‘Biomeccanica teatrale’. Conduce Gianni Coluzzi. La grande sfida di farlo online in attesa dello stage previsto a maggio, virus permettendo. Si analizzerà, come esempio, uno stralcio di un dialogo drammaturgico. Il webinar racconta quali siano le fasi grazie alle quali l'attore giunge, a partire dalla preparazione fisica e passando attraverso l'analisi del testo e l'improvvisazione, alla messa in scena finale. Come partecipare: le due iniziative verranno effettuate online tramite la piattaforma Zoom un'applicazione gratuita per telefono, tablet o computer. Per iscriversi cliccare https://forms.gle/fPLDojYN82ddWU8u8. Informazioni: 3930823359 o e-mail info@teatroriflesso.it.