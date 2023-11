Domani in campo contro la Juventus

Domani, domenica 5 novembre, per il campionato di calcio di serie A allo stadio Franchi si disputerà la partita Fiorentina-Juventus. La partita inizierà alle 20.45.

Grande attesa per il posticipo, che vedrà di fronte, da un lato i viola, chiamati a scuotersi contro i grandi rivali dopo due ko di fila in campionato; dall’altra i bianconeri, rientrati in piena corsa scudetto e all’inseguimento dell’Inter.

Per continuare la rincorsa alla vetta, Allegri punta sulla coppia Dusan Vlahovic-Federico Chiesa, ex del match mai a segno contro la Fiorentina.

Prima di iniziare a rispondere alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze dell'Allianz Stadium, il tecnico bianconero ha preso la parola per mandare un messaggio molto importante: «Prima di cominciare volevo esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime dell’alluvione che purtroppo ha colpito la Toscana e la vicinanza alle persone che hanno subito danni e disagi. Credo che questo sia più importante della partita».

«La trasferta di domani è importante perché è sempre Juventus contro Fiorentina ed è sempre una bella partita per lo sfottò che c’è tra le due tifoserie. Giocare a Firenze è sempre stimolante, troveremo una squadra forte, anche se arriva da due sconfitte, ma è una squadra propositiva, che gioca, e per tornare a casa con un risultato positivo servirà una partita giusta sotto tutti i punti di vista. Io reputo la Fiorentina una delle squadre più attrezzate del campionato, perché ha una rossa ricca, con giocatori tecnici e fisici e credo sia un’antagonista per la lotta per i primi quattro posti. Quest’anno la Fiorentina ha allestito un’ottima squadra. Hanno un attaccante come Nico Gonzalez, due centravanti, Kouamé a sinistra, Bonaventura che sta facendo cose importanti, e Arthur, che si è ripreso dall’infortunio e sta facendo bene».

Tra i padroni di casa occhi puntati su Nico Gonzalez, a segno contro la Juve nell’ultima vittoria toscana. Tornare al successo dopo due sconfitte contro un avversario storico. È questo l’obiettivo della Fiorentina di Vincenzo Italiano, rientrata non al meglio dopo la sosta per le nazionali.

STATISTICHE GENERALI

La Fiorentina è una delle due squadre con il più basso livello di PPDA in questo campionato (10.9, come il Lecce), dimostrandosi come una delle due che pressa di più; il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva, un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa – la Juventus ha invece il quarto dato più alto (15.9).

La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato, sei, il doppio rispetto agli avversari di giornata; allargando lo spettro al 2023 e ai maggiori cinque campionati europei, nessuna squadra ha fatto meglio dei viola (13, come Friburgo, Brest e Union Berlino); quella viola è sia la squadra che ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (cinque), sia quella che ha realizzato più reti nei primi tempi (12, meno solo del PSG a quota 14 nei maggiori cinque campionati europei) - infatti, considerando la classifica solo nei primi tempi di gioco, i viola sarebbero in terza posizione con 20 punti, dietro a Inter (22) e Milan (21).