Ditta Artigianale sempre più la casa del bere bene e non solo

Ditta Talks, a Ditta Artigianale.

Una grande novità per la linea di caffetterie specialty e cocktail bar, che ha inaugurato una nuova cocktail list e tanti eventi speciali

Quando un campione di caffè incontra un bartender di eccezione può nascere solo una cosa speciale. Julian Biondi insieme a Francesco Sanapo ha firmato una cocktail list ad hoc per i due locali fiorentini, oltre ad una selezione di drink coffee based, valorizzando così la vocazione dei locali, patria dello specialty coffee e prima linea italiana di caffetterie specialty sul consumo consapevole.

La nuova proposta comprende non solo drink che accostano la migliore mixology agli specialty coffee, ma anche iniziative speciali come i “Ditta Talks”, incontri con degustazione guidati da Julian Biondi, dedicati ogni volta ad un cocktail o distillato differente. l primo appuntamento ha visto come protagonista il Cocktail Martini, Biondi insieme a Sanapo ha realizzato anche una prelibata variante al caffè.

Tra i nuovi cocktail in carta spiccano per fantasia e sapore il “Morning Mantra”, a base di cold brew, rhum barcardi 8 e bitter Martini riserva, un drink di ispirazione tiki dal gusto dolce e tropicale con note bitter; e ancora a base di cold brew il “Milk & Honey” con miele di castagno e cordiale al limone, il tutto chiarificato con latte cagliato attraverso l’antica tecnica del “milk washing”, che oltre a chiarificare da una texture differente al drink e ne prolunga la conservazione. Da citare anche il Little Italy, un omaggio al cocktail Manhattan e alla comunità italiana della Grande Mela, una miscela di soli prodotti italiani quali Vermouth Carpano Antica Formula infuso con la miscela "Jump" Coffee di Ditta Artigianale in Aeropress, Stravecchio, Montenegro e Bitter ( il sale e pepe della miscelazione) all' arancia amara.

Inoltre, in occasione del primo “Ditta Talk”, oltre a dimostrare come prepararne un perfetto Cocktail Martini, Julian Biondi si è cimentato anche in tre twist che hanno percorso la storia del Martini Cocktail dal suo antenato ad una versione più contemporanea, passando per la variante ’”Our expression of an espresso martini” classica versione del cocktail ma a base di Gin Peter in Florence abbinata a miscele specialty di Ditta Artigianale. La dimostrazione pratica è stata arricchita con storie, aneddoti e curiosità su uno dei drink più eleganti e celebri al mondo.

Ditta Artigianale è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 24 in via dei Neri 32/r e in via dello Sprone 5/r. Per informazioni e prenotazioni: 055 045 7163, www.dittaartigianale.it.





