Disagi sulla Faentina: il Sindaco di Borgo scrive a Trenitalia e Regione

Nuovo lunedì nero per i pendolari. Omoboni: "continui disservizi nelle ultime settimane, si intervenga. A breve incontro con il Comitato"

Il 19 ottobre è stato un nuovo lunedì nero per i pendolari del trasporto ferroviario, in particolare per coloro che si spostano sulla Faentina. Solo per citare questa linea, infatti, numerosi sono stati ieri i ritardi ed addirittura ci sono state alcune soppressioni, oltre ad una situazione verificatasi sul regionale delle 11.40 che parte da Firenze in direzione Faenza dove, a un certo punto, il treno, a luci spente, resta fermo in galleria. I passeggeri sono stati fatti scendere a Vaglia per un cambio treno, con arrivo a Borgo San Lorenzo alle 13.45. Il 20 ottobre è stata segnalata un'altra problematica per il regionale delle 6.46 segnalato con 25 minuti di ritardo causa guasto ed il 9577 con 15 minuti di ritardo.

Il Sindaco di Borgo San Lorenzo chiede i motivi, e le soluzioni, per quello che sta accadendo ormai da troppo tempo sulla linea Faentina oggetto di ritardi e guasti non più sopportabili. Una situazione che si è aggravata nelle ultime settimane e che mette in difficoltà centinaia di utenti ogni giorno. Senza contare i sovraffollamenti che avvengono a seguito a causa dei convogli cancellati.

“Ho scritto una lettera a Trenitalia e alla Regione – afferma il Sindaco – ricordando i numerosi disservizi che sono stati registrati solo nelle ultime settimane. La Faentina è un servizio essenziale, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, così non ci siamo. Vogliamo capire le soluzioni per i disservizi che ogni giorno si presentano. A breve fisserò una data per incontrare, ovviamente on line, il Comitato Pendolari e fare il punto della situazione”.