Diritti a Testa alta: ieri sera la fiaccolata per i diritti a Firenze

In piazza Santa Maria Novella, come in diverse città toscane, una candela contro le violazioni. Altra manifestazione in Santo Spirito per Riccardo Magherini. Amato (PaP): "Nella giornata mondiale per i diritti umani in suo ricordo ho presentato un odg in Consiglio Comunale"

Anche Firenze ha aderito a #dirittiatestaalta, l’iniziativa promossa ieri sera da ActionAid Italia, Amnesty International - Italia, Caritas, EMERGENCYe Oxfam Italia per celebrare insieme il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ricordare il suo valore. Dalle 18.30 in Piazza Santa Maria Novella a Firenze e in altre città toscane, tra cui piazza dei Leoni a Empoli, lettura a voce alta i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e contrastare le nuove forme di razzismo, criminalizzazione della solidarietà e odio per il diverso che vediamo anche nel nostro paese.

“Un anniversario importante, sono passati 70 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani. E se tanto fu fatto per arrivare a quella carta, oggi purtroppo, nel mondo, dobbiamo ancora fare tanto per vederla applicata”. Così Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, interviene durante il dibattito: “Le istituzioni devono dare l'esempio ed essere in prima fila”.

Manifestazione alla stessa ora anche in Piazza Santo Spirito rispondendo all'appello lanciato dai familiari, dagli amici di Riccardo Magherini e da ACAD.

"Il consiglio Comunale ha votato il mio ordine del giorno in ricordo di Riccardo Magherini, sottoscritto da tutti i capigruppo -interviene la consigliera Miriam Amato (Potere al Popolo)- Esprimo soddisfazione per il voto favorevole. Con l'atto abbiamo chiesto che il Comune di Firenze si faccia promotore di iniziative, in accordo con la famiglia Magherini, per ricordare la prematura morte di Riccardo e che si adoperi per supportare la famiglia nelle future iniziative promosse sul territorio e prosegua nell'intento di individuare un luogo della città da dedicare a Riccardo Magherini. Credo sia importante dimostrare la nostra vicinanza alla famiglia Magherini proprio oggi che è la Giornata mondiale per i diritti umani e nella nostra città è stato organizzato un incontro dalla famiglia e gli amici di Riccardo Magherini e dall'Associazione Contro gli Abusi in Divisa, presso Piazza Santo Spirito, in ricordo di Riccardo e per ricostruire le fasi salienti di quel tragico epilogo che ha condotto alla sua prematura scomparsa. La famiglia Magherini non deve essere lasciata da sola e anche le Istituzioni possono promuovere incontri, appuntamenti o altre manifestazioni per ricordare Riccardo Magherini e la storia della sua prematura scomparsa".