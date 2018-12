​Diritti a testa alta: 10 dicembre fiaccolata a Firenze

Appuntamento alle 18:30 in Piazza Santa Maria Novella a Firenze e in oltre 80 città italiane

Firenze, 7-12-2018 - Anche a Firenze si svolgerà #dirittiatestaalta, l’iniziativa promossa il 10 dicembre da Action Aid Italia, Amnesty International Italia, Caritas Italiana, Emergency e Oxfam Italia per celebrare insieme il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ricordare il suo valore. Anche la Cgil Firenze aderirà all’iniziativa.



Appuntamento alle 18:30 in Piazza Santa Maria Novella a Firenze e in oltre 80 città italiane per ribadire, tutti insieme, i contenuti e i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che mai come in questo momento sono necessari per riuscire a costruire forme di convivenza più umane e contrastare le nuove forme di razzismo, criminalizzazione della solidarietà e odio per il diverso che vediamo anche nel nostro paese.

Alle 19 si accenderanno candele per illuminare la Piazza con la speranza di risvegliare anche le coscienze dei nostri capi di Stato.

Si consiglia di portare una candela: una candela contro le violazioni dei diritti umani

Iniziative analoghe si svolgeranno lunedì 10 dicembre in altre città toscane.