'Dio è in pausa pranzo' di Michele Coppini

Si è tenuta oggi, mercoledì 23 marzo, in Mediateca Toscana, la presentazione alla stampa del nuovo film del regista fiorentino Michele Coppini, "Dio è in pausa pranzo", con Francesca Cellini, Alessio Venturini, Sergio Forconi e Rachele Risaliti (Miss Italia 2016). Il film sarà presentato al pubblico, in anteprima, lunedì 28 marzo, al cinema Adriano di Firenze, alla presenza del regista e di tutto il cast artistico (prevendita alla cassa del cinema).

Tra commedia drammatica e horror, il film” Dio è in pausa pranzo” ironizza, mai in modo irriverente, sulle fobie relative all’isolamento, disinfezione, catastrofismo e anche complottismo, diffuse tra le persone nel corso di due anni di pandemia. Il protagonista è Ubaldo Lumaconi, un eterno ragazzone di quarant’anni (Michele Coppini) che per paura di essere infettato dagli anziani genitori, decide di rinchiudersi nella sua cameretta, cercando di evitare ogni contatto con qualsiasi persona.

Durante questa specie di “quarantena forzata” e di maratone sul web, elabora nella sua mente una teoria bizzarra, arrivando a pensare che il virus è stato diffuso dalle superpotenze proprio per poter vendere i vaccini alle popolazioni. In tutto questo, la paura del protagonista è quella di essere aggredito e trasformarsi in uno zombie, ironizzando sulle più astruse teorie dei novax, che effettivamente sono circolate negli scorsi mesi, sulle possibili conseguenze del vaccino.

Una commedia moderna e attuale, con sfumature che richiamano al genere drammatico e al cinema horror. Un film originale dove, ovviamente, non si ride della pandemia che ci ha colpito, ma delle fobie collettive che si sono diffuse. Un genere nuovo che unisce la comicità demenziale a quella drammatica, in salsa horror.