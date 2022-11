Giornata nera per la Fiorentina Femminile

Fotografie di Fabio Vanzi

Oggi pomeriggio le Viola sfidavano il Milan nella prima giornata di ritorno. Dopo la vittoria all'andata a Milano (3-1 per la Fiorentina con doppietta di Kajàn e rete di Mijatovic) il classico della Serie A Femminile proponeva la rivincita allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino.

Il Milan però vince con merito, grazie a un netto 6-1, e il punteggio finale proietta la formazione di Maurizio Ganz a quota 16 punti in classifica, a tre distanze di lunghezza proprio dalle viola. Un risultato maturato grazie a un primo tempo dominato e legittimato grazie alle doppiette di Piemonte e Thomas. Nella ripresa le rossonere hanno gestito la gara, allargando il passivo con un autogol e la prima firma in maglia Milan di Michaela Dubcová.

Nel corso della prima frazione, la doppia combinazione Thrige-Piemonte e Mascarello-Thomas si è rivelata incontenibile per le padroni di casa, con le prime due che hanno fornito entrambi gli assist per le reti di Martina e Lindsey. Con la doppietta di giornata, Thomas ha infilato la quarta realizzazione personale negli ultimi due incontri, dimostrandosi autentica spina nel fianco per la difesa viola.

La Fiorentina rimane 19 punti a rischio di perdere contatto con le prime in classifica Roma capolista e Juventus. il Milan invece sale nelle zone alte della classifica.