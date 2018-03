Deposito Rotabili Storici di Pistoia: due giorni con visite guidate all’interno

Mostre di modellismo ferroviario, esposizione di vaporiere accese e circuito di trenini in scala realmente funzionanti. Previsti treni storici sulla panoramica linea Porrettana

Firenze, 26 marzo 2018- Sarà una due giorni imperdibile per tutti gli appassionati di cultura ferroviaria e non solo. Sabato 7 e domenica 8 aprile, il Deposito Rotabili Storici di Pistoia aprirà le proprie porte ai visitatori, consentendo a tutti di poter conoscere il dietro le quinte dell’importante sito manutentivo di locomotive a vapore ancora operativo in Italia. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione FS Italiane per accogliere le numerose richieste pervenute negli ultimi mesi.

Il programma prevede, per entrambe le giornate, l’apertura dei cancelli alle 9.30. L’ingresso è gratuito e, in fase di registrazione, sarà possibile richiedere una visita guidata dell’impianto. Sempre alle 9.30 sarà aperta al pubblico la “Saletta reale” situata nel fabbricato viaggiatori della stazione di Pistoia, mentre alle 10, a bordo di un bagagliaio postale degli anni 30, sarà emesso uno speciale annullo filatelico.

Alle 10.20, dal binario 1, partirà il treno storico diretto a Porretta Terme composto da locomotiva elettrica E 626 e due carrozze Corbellini degli anni ’50.

Al Deposito Rotabili Storici, invece, sarà possibile seguire numerose attività gestite dalle locali maestranze tra cui la dimostrazione del funzionamento di una gru ferroviaria e la “giratura” di una locomotiva a vapore sulla piattaforma. Inoltre, il programma sarà arricchito da mostre fotografiche e di modellismo ferroviario e un circuito di binari nel piazzale che consentirà la circolazione di modellini in scala realmente funzionanti, a vapore e non.

Per informazioni su visite guidate e attività programmate è possibile contattare il numero di telefono 06-4410.35.20 o inviare una mail all’indirizzo info@fondazionefs.it

Il costo del biglietto, per un posto a bordo dei treni storici che viaggeranno sulla linea Porrettana, è di 12 euro per gli adulti e 6 euro per i minori di 12 anni accompagnati. Rapidamente esauriti tutti i biglietti messi in vendita, Fondazione FS ha aggiunto due ulteriori vetture per soddisfare le numerose richieste degli appassionati. I biglietti si potranno acquistare, a partire da sabato 7 aprile, su tutti i canali Trenitalia, fino ad esaurimento dei posti a sedere.