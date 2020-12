Decoro in condominio

Se non curato, può provocare un calo del valore degli appartamenti?

Buongiorno Amministratore,

abito in un comune considerato uno dei borghi piú belli, pero in periferia e in un condominio di 8 appartamenti in due palazzine separate e di fronte una casa a schiera parte del condominio. In una delle palazzine siamo quasi tutti proprietari che curiamo il meglio possibile l'esteriore e le parti comuni per un buon vivere. Uno della nostra palazzina e tutti i 4 dell'altra hanno la parte esterna privata (giardini e vialetto a vista ) che é la vista di presentazione del condominio in condizioni indecorosi. I padroni di questi immobili se ne fregano e anzi dicono loro di fare come meglio gli pare, pur di prendersi il canone di affitto. Cosa si può fare per riportare lo stabile decoroso visto che questo provoca un calo notevole del prezzo degli appartamenti nonché un disagio personale. Allego foto, ringraziando per una risposta.

Distinti saluti

Tramite l'amministratore dobbiamo invitare i condomini a rispettare le regole del decoro. Se vi fosse un regolamento di condominio sicuramente possiamo fare appello a questo. Se anche dopo un richiamo non succede niente possiamo chiedere all'amministratore di intervenire per le cassette della posta addebitando le spese ai trasgressori. Ultima ratio rivolgersi ad un legale e valutare la richiesta danni per la riduzione del prezzo e conseguente danno economico derivante dal comportamento altrui alla sua proprietà.

Saluti