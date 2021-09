Dante700: il 13 e 14 settembre l’omaggio della comunità internazionale

"Dante Confidential", Pif narratore e "Virgilio" nel film per #Dante700

La data del 13 settembre è altamente evocativa e rappresentativa dell’omaggio che la comunità internazionale dedica a Dante Alighieri, nell’anno dei settecento anni dalla scomparsa (#Dante700).

Poeta, teologo e filosofo, Dante Alighieri, uno dei principali letterati mai esistiti, compositore del poema più letto e tradotto al mondo, la Divina Commedia, ebbe infatti i natali a Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 e morì esule a Ravenna, dopo la cacciata dalla sua città per motivi politici, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321.

E sarà proprio il 13 settembre 2021 che si inaugura al primo piano di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo, 10) la mostra “Viaggio nella regione del Poeta - La Toscana dantesca nelle fotografie degli Archivi Alinari e di Massimo Sestini”.

'Speaking Dante', maratona per il 700° anniversario della morte (14 settembre 1321) del Sommo Poeta: 24 ore di lettura interpretativa a più voci, con attori di prestigio internazionale, in presenza e registrati, della Divina Commedia nella versione inglese di Robert & Jean Hollander, dalle ore 19 del 13 settembre alle ore 19 del 14, presso il Cinema 'La Compagnia' di Firenze. Accanto all'interpretazione e al testo in inglese, anche la proiezione del testo in italiano.

Nel rispetto delle norme anti Covid, l'ingresso sarà consentito previa prenotazione e acquisto del biglietto con prezzi a scalare, a prezzo intero per le 24 ore di performance o per la scelta di slot di blocchi di Canti.

Molti gli ospiti che si alterneranno nelle letture: una selezione di artisti britannici e professionisti del teatro internazionale saranno presenti sul palco, tra cui Janice Acquah, Eleanor Butcher, Justin Butcher, Mary Chater, Clara Francesca, Andrew Harrison, Rupert Mason, Jan Noble, Amaka Okafor e Kenneth Omole. Faranno parte della performance anche alcune letture in video, interpretate da personalità del calibro di Adjoa Andoh, Jessie Buckley, Janie Dee, Stephen Dillane, Rupert Everett, Ralph Fiennes, Kate Fleetwood, Janet Henfrey, Ian McDiarmid, Guy Masterson - Mastroianni, Tim McInnerny, Helen Mirren, John Nettles, Dominic West e Brigid Zengeni.

Sullo sfondo, i contributi video dell'acclamato artista Damian Hale, che attinge alle illustrazioni di William Blake, Gustave Doré e Gabriele dell'Otto, si combineranno con la musica e il suono del premiato designer Sebastian Frost per evocare un'esperienza immersiva.'Speaking Dante' è un'iniziativa di J. Productions, in associazione con il Cinema la Compagnia di Firenze, il Teatro della Pergola, il British Institute of Florence e il Comune di Firenze, a supporto dei progetti per i progetti della Comunità di Sant'Egidio a favore di immigrati e profughi.

Sostegno dello Studio legale Trevisan & Cuonzo Milano, Parma Roma & Bari, main sponsor; supporto Karma Group International. La tavola riprodotta sul manifesto è opera dell'illustratore e fumettista Marvel Gabriele dell'Otto, che a Dante ha dedicato una serie pittorica di grande impatto. Media partner in lingua inglese The Florentine magazine. Un team internazionale ha curato i diversi aspetti della produzione: Sebastian Frost per musica e suoni, Damian Hale per grafica e video e la collaborazione di Lizzie Pocock per Treatment Studios.

Riprese video e montaggio di Giulia Vannucci.

Alle 23.15, su Raitre, che andrà in onda il documentario Dante Confidential, diretto da Simona Risi, da un soggetto di Didi Gnocchi, con i testi di Arianna Marelli e Marzio Mian, realizzato in collaborazione con Regione Toscana e l’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica.

Il documentario va a indagare l’attualità di Dante Alighieri, le sue passioni, i suoi amori, il suo pensiero, la sua riflessione su grandi temi che ancora oggi ci riguardano e ci coinvolgono. E a dare voce a questo film “confidenziale” sul Sommo Poeta, sarà l’attore e regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Una voce narrante che accompagnerà lo spettatore alla conoscenza di Dante, al di là della consueta rappresentazione “scolastica” che solitamente ne viene fatta, senza rinunciare alla contestualizzazione storica e ad una rielaborazione contemporanea del suo messaggio universale.

Il film si compone di riprese immersive che, partendo dai luoghi danteschi, mettono in un continuo rapporto passato e presente: dalle città in cui Dante visse, ai luoghi citati nella Divina Commedia o che ne rievocano le atmosfere, fino alle visite alle biblioteche storiche dove sono conservati gli antichi manoscritti, facendo entrare lo spettatore, anche visivamente, nell’universo dantesco, ancora vivo e attuale.

Nel documentario ci sono le voci di studiosi di letteratura e di storici, le cui testimonianze conferiscono profondità scientifica al progetto, oltre a quelle di personalità della cultura, che si sono confrontate con le parole di Dante e hanno riflettuto sulla contemporaneità del suo messaggio.

Tra le testimonianze video del documentario Dante Confidential, quelle dei registi Liliana Cavani e Pupi Avati (che su Dante Alighieri sta realizzando un film proprio in questi mesi); degli storici Franco Cardini, Guido Alfani, Chiara Mercuri e Guido Sapelli; della scrittrice Dacia Maraini e del giornalista Paolo Rumiz; del fotografo Oliviero Toscani; del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Lo spettacolo "Dante in Jazz" avrà luogo martedì 14 settembre alle ore 19:00 sul sagrato della chiesa di San Filippo Neri in piazza sul Firenze a Firenze. Lo spettacolo è dedicato all’infermo dantesco, inserito nel programma dell’Estate Fiorentina ed è realizzato da Alessandro Calonaci insieme al chitarrista Giulio Stracciati. L'evento sarà arricchito dalla presenza dei tre abiti realizzati da Regina Schrecker dedicati a tre personaggi femminili della Divina Commedia: Francesca Da Rimini, Pia de' Tolomei e Beatrice.

Martedì 14 settembre alle ore 19:00, nella location del Salone delle Colonne del Silos Granari, piazzale dei Marmi 12 Terminal Crociere del Porto di Livorno, con la partnership di Porto Immobiliare Livorno, con la collaborazione di Fondazione Teatro Goldoni, Nuovo Teatro delle Commedie, e grazie al finanziamento della Fondazione Livorno - propone una lettura dei versi dell’Alighieri in chiave polifonica e madrigalistica, dal titolo “Così di ponte in ponte, altro parlando”.

Un quartetto di voci femminili - Letizia Colonnacchi, Niki Mazziotta, Silvia Rosellini, Maria Torrigiani - attrici e cantanti, si misurano con i versi tra i più conosciuti dell’Inferno: il Canto V, di Paolo e Francesca; il XXI dove i barattieri, nell’oscurità della quinta bolgia, son tormentati nella pece bollente; i versi dall’85 al 142 del Canto XXVI, dove, nell’ottava bolgia che riluce delle fiamme che avvolgono i peccatori, Dante e Virgilio incontrano Ulisse, che narra loro il suo ultimo, tragico viaggio.

Conclude la performance la recita di ampia parte del Canto XXXIV, dove s’incontra Lucifero, piantato fino al petto nella ghiaccia del Cocito e le cui fattezze mostruose fanno capire come “ben dee da lui procedere ogne lutto”.

Ma perché un quartetto vocale? Circa tre anni fa si consolidava il progetto di Gregorio Bottonelli - filologo classico, esperto di poesia italiana e di composizione musicale – per un iter seminariale e di laboratorio di recitazione, basato su metrica e ritmica della poesia italiana. E, dunque, le quattro voci femminili affrontano l’endecasillabo e la terzina dantesca scavando nel costrutto del verso alla ricerca di ogni elemento di ritmo e di cantabilità, spesso usando nella lettura le tecniche madrigalistiche di scomposizione e riproposizione dei nuclei tematici.

Un Dante che mai si era potuto ascoltare in precedenza e in un luogo davvero ideale qual è il monumentale Silos Granari, restaurato e ristrutturato dalla Porto Immobiliare Livorno, partner del progetto, e allo scopo attrezzato per accogliere il pubblico grazie alle strutture messe a disposizione della Fondazione Teatro Goldoni e dal Nuovo Teatro delle Commedie.