Dalla Scala a Firenze, Francesco Manara in Santo Stefano al Ponte

Primo violino dell'Orchestra del Teatro alla Scala, fondatore del trio Johannes e interprete magistrale di un repertorio che va da Bach ai giorni nostri. È Francesco Manara l’ospite eccellente dell’Orchestra da Camera Fiorentina nei due concerti di domenica 28 e lunedì 29 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte diretti da Giuseppe Lanzetta.

Al centro delle serate è il “Concerto in re maggiore op. 61” di Ludwig van Beethoven, la principale composizione per violino e orchestra del compositore tedesco, che qui mette da parte il noto piglio estroso, preferendogli un fraseggio levigato. Ancora Beethoven, quindi, con l’Ottava sinfonia, opera breve e atipica, quasi un ritorno ai modi haydniani e mozartiani.Vincitore di prestigiosi concorsi internazionali, Francesco Manara si è formato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino sotto la guida di Massimo Marin, per poi perfezionarsi con Giuseppe Prencipe, Franco Gulli, Ruggero Ricci, Ştefan Gheorghiu e Herman Krebbers.

Dal 1992 è primo violino solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. In tale ruolo ha collaborato anche con l’Accademia di Santa Cecilia, la Bayerische Staatsoper Orchester e la Royal Concertgebouw Orchestra.Francesco Manara è docente di violino presso l’Accademia della Scala, la Scuola Musicale di Milano e l’Accademia di Alto Perfezionamento di Portogruaro, è stato invitato a tenere masterclasses negli Stati Uniti, in Giappone, Colombia e Venezuela e corsi di qualificazione professionale per orchestra a Fiesole, Spoleto e Biella.

Suona un Guadagnini ”ex Buckeburg" del 1783.Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18.

Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.ProgrammaL.v. Beethoven Concerto in re maggiore per violino e orchestra, op.

61L.v. Beethoven Sinfonia n. 8 in fa maggiore Informazioni e prenotazioniSegreteria Orchestra tel. 055.783374 - 333 7883225 - anche via whatsapp. https://orchestradacamerafiorentina.it - orchestra.camerafiorentina@gmail.com