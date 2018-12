Dal 4 al 6 gennaio 2019 a Firenze i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque

Lo spettacolo “Alis” al TuscanyHall Teatro di Firenze (ex Obihall)

“Il giocoliere perfetto” Viktor Kee, gli ex olimpionici I-Team, le acrobazie di Asia Tromler, Anatoliy Zalevskyy, Lili Chao Rigolo… Solo alcune star internazionali del nouveau cirque che ci lasceranno a bocca aperta, da venerdì 4 a domenica 6 gennaio 2019 al TuscanyHall Teatro di Firenze (ex Obihall). Dopo lo straordinario successo registrato lo scorso inverno - cinque repliche e altrettanti sold-out – torna a Firenze “Alis”, lo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers: un gala strepitoso e unico, espressione del nouveau cirque dove sono banditi gli animali.

Ispirato alla letteratura fantastica dell’800, “Alis” è un viaggio immaginario ispirato al romanzo fantastico “Alice nel paese delle meraviglie”. In scena 24 artisti, dei quali quattro italiani: insieme, rappresentano l’eccellenza mondiale di arti circensi quali equilibrismo, contorsionismo, trapezio, acrobatica, giocoleria, oltre a comicità e musica. Tutti provenienti dal Cirque du Soleil e dal Circo Contemporaneo, i 24 artisti arrivano da Stati Uniti, Canada, Hong Kong, Francia, Ucraina, Taiwan, Mongolia, per due ore di spettacolo e quattordici performance, alcune delle quali create in esclusiva per “Alis”. Tra le novità le acrobazie del duo Waz’O, i mirabolanti equilibrismi di Ulziibuyan Mergen, le performance aeree dei Lyrical Lyra, la comicità di Pippo Crotti, le coreografie “rotanti” di Valerie Inertie e Andrea Cerrato. A condurci in questo mondo fantastico sarà il maestro di cerimonie Onofrio Colucci, altro protagonista nel Cirque du Soleil.



I biglietti – da 33 a 71 euro - sono disponibili nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.alisticket.it e www.ticketone.it.



Info tel. 055.210804 - 055.6504112 - www.obihall.it - www.lecirquetopperformers.com.