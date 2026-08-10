Dal 20 luglio torna in Mugello 'Libri sotto le stelle'

Firenze – Appuntamento dal 20 luglio al 21 agosto con ‘Libri sotto le stelle’, viaggio letterario itinerante in terra di Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell’attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla Compagnia Teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall’associazione Lo Stanzone delle Apparizioni.

“Libri sotto le stelle" è un festival che interpreta al meglio il valore della cultura quale strumento di crescita delle persone e delle comunità”. Così Stefania Saccardi, presidente dell’Assemblea toscana, dando il “la” alla presentazione dell’iniziativa. “Portare libri, idee e confronto in tutti i comuni del Mugello significa rendere la cultura accessibile, creare occasioni di partecipazione e valorizzare un territorio ricco di storia, bellezza e vitalità – ha continuato – questa iniziativa affronta con coraggio i grandi temi del nostro tempo, offrendo spazi di dialogo aperto e di riflessione critica. Come Consiglio regionale siamo convinti che investire in progetti come questo significhi rafforzare la coesione sociale, sostenere la lettura e fare della cultura un presidio di democrazia e cittadinanza attiva”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Serena Spinelli, consigliera regionale: “E’ particolarmente significativo che l’Assemblea di palazzo del Pegaso, casa di tutti i cittadini, faccia da vetrina ad un Festival che non solo coinvolge un intero territorio, raccontandone la bellezza e la storia, ma che porta il teatro fuori dal teatro, la gente ad incontrarsi e ad interrogarsi su tante tematiche, riunendo rappresentanti delle istituzioni, autori, attori e interpreti”. “Ringrazio tutti coloro che credono in questa bella iniziativa – ha concluso – che si svolge in una atmosfera particolarmente suggestiva, sotto le stelle, e che ha il merito di costituire occasioni per stare insieme, riflettere, guardare il mondo con occhi diversi”.

Il progetto intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest’anno, infatti, è promosso dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i Comuni dell'Unione (Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio), e con il coinvolgimento anche del Comune di Vaglia. Ed i nove appuntamenti in programma, tutti alle 21.15 e ad ingresso libero, sono ospitati ciascuno in un comune diverso, per attraversare, con la forza delle parole, il paesaggio del Mugello, alla scoperta anche dei suoi tanti spazi inediti, luoghi di particolare valore simbolico, storico o paesaggistico: cortili, musei, palazzi, giardini, piazze e castelli.

Gli incontri, coordinati da Daniela Morozzi, sono stati ideati per favorire un dialogo aperto sui temi della contemporaneità, dalla guerra allo sfruttamento sui luoghi di lavoro, dalla cura dell’ambiente alle relazioni tossiche, dalle comunità resistenti alla costruzione di un futuro diverso.

Ad inaugurare il festival, lunedì 20 luglio a Marradi, sarà Marco Paolini, autore, attore e interprete di teatro civile, con “Piove male! Storie e dialoghi dall’Atlante delle Rive”. Come ha sottolineato Tommaso Triberti, presidente dell’Unione Montana Comuni Mugello e sindaco di Marradi: “Siamo onorati di ospitare uno dei più noti autori e interpreti del teatro di impegno civile come Marco Paolini per l’anteprima della rassegna letteraria. Un evento davvero speciale con un incontro che pone l’accento sul territorio e la risorsa idrica, comunità e storie proposto nell’ambito di un progetto sviluppato in collaborazione e voluto dalla struttura del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche e dalle tre Regioni. Siamo stati colpiti duramente da 4 alluvioni, quella più recente nel 2025, ma siamo ripartiti”.

“L’Unione dei Comuni – ha affermato Francesco Tagliaferri, assessore alla Cultura dell’Unione Montana Comuni Mugello e sindaco di Vicchio – rinnova la collaborazione e il sostegno a questa interessante rassegna letteraria alla seconda edizione. Nove incontri per pensare, discutere e confrontarsi ma anche per trascorrere un’estate culturalmente frizzante in un tour che tocca tutti gli 8 comuni del Mugello e Vaglia. Romanzi, inchieste, poesie, saggi, biografie e autori di livello nazionale per una comprensione critica delle questioni più attuali e urgenti della contemporaneità, per farsi un’opinione, essere più consapevoli, prendere posizione”.

“In un tempo segnato da guerre, riarmo, fragilità sociale e progressiva riduzione della lettura, un festival del libro – ha spiegato Daniela Morozzi - è un atto di comunità. Libri sotto le stelle unisce i 9 Comuni del Mugello in un percorso di incontri dove libri, autrici e autori diventano occasione di dialogo, ascolto e immaginazione. La letteratura allena a comprendere l’altro, dà voce a chi è escluso e rafforza la democrazia. Perché leggere significa costruire una comunità più consapevole, inclusiva e coesa. E farlo sotto le stelle è ancora più bello”.

“Con Libri sotto le stelle – ha sottolineato Emilia Paternostro, direttore del Teatro Corsini di Barberino di Mugello – Catalyst prosegue nel suo percorso artistico per un ‘teatro che ci-riguarda’. Un teatro che non abita solo lo spazio teatrale ma arriva nelle strade e nelle piazze. Il teatro civile è quello che cerca di parlare di temi necessari a tutte e a tutti e trova forme e vie nuove. Siamo felici di avere alle spalle un intero territorio sul quale lavoriamo, a partire dal Comune di Barberino di Mugello, da oltre venti anni".

Tra i presenti ricordiamo in particolare Riccardo Nencini, storico, politico, scrittore, che chiuderà il festival con la presentazione di “Mai stanca di vivere” dedicato ad Oriana Fallaci; insieme a Nicoletta Maretti e Silvia Notaro, rappresentanti rispettivamente del Comune di Marradi e di Borgo San Lorenzo, soddisfatte per una rassegna che restituisce la voglia di conoscere.