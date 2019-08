DA13: la fascia di capitano viola ancora dedicata ad Astori

Joe Barone: "Ringraziamo la Lega Calcio. Non abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo ma Davide è stato un grande esempio di umiltà e correttezza". Mercato, affondo su De Paul

La Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori. Lo comunica, "con grande piacere", la stessa Fiorentina: “Ringraziamo la Lega Calcio per aver accolto la nostra richiesta” - ha commentato Joe Barone - Davide è stato una persona speciale, un grande esempio di umiltà e correttezza. Non abbiamo avuto la fortuna di conoscere Davide, ma il suo ricordo è sempre presente tra di noi e tra tutte quelle persone che gli hanno voluto bene o che, semplicemente, hanno apprezzato la sua mitezza e la sua generosità in campo e fuori".

Per quanto riguarda il mercato. in queste ore la pista più calda sembra essere tornata quella che porta a Rodrigo De Paul dell'Udinese. Il 25enne argentino, talentuoso centrocampista offensivo dell'Udinese, piace molto a Montella e a Pradè ma il problema resta sempre il prezzo. Quello che circola oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro e l'Udinese non pare disposta a fare troppi sconti.

Intanto però la Coppa Italia (domenica alle 18,15 contro il Monza in diretta Rai) e il campionato (sabato 24 agosto contro il Napoli) si avvicinano e il tempo per fare la squadra definitiva inizia davvero a stringere.