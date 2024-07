Da una macelleria di S. Lorenzo alla presidenza di Camera di Commercio

Firenze, 17 luglio 2024 – Il nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze è Massimo Manetti, già presidente del Mercato Centrale e di Promofirenze, che subentra al presidente uscente Leonardo Bassilichi.

"Complimenti e auguri di buon lavoro a Massimo Manetti, nuovo Presidente della Camera di Commercio di Firenze" Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha salutato l'elezione "Un grande amico - ha aggiunto - con cui sto condividendo le celebrazioni per i 150 anni del Mercato di San Lorenzo, di cui è presidente del Comitato e imprenditore attivo"."Sono certo - conclude - che lavoreremo al meglio grazie alla sua disponibilità al dialogo e al gioco di squadra, sempre animato da un grande amore per Firenze e la Toscana. Grazie al presidente uscente Leonardo Bassilichi per quanto ha fatto nell’interesse di Firenze nei 10 anni di guida".

"A nome mio personale e di tutta Forza Italia desidero fare le congratulazioni e augurare buon lavoro a Massimo Manetti, eletto oggi presidente della Camera di Commercio di Firenze. C'è un grande lavoro da fare per le imprese fiorentine, noi come istituzioni siamo a disposizione di tutte le realtà del commercio, dell'industria e dell'artigianato. Un grazie al presidente uscente, Leonardo Bassilichi, per i suoi dieci anni alla guida della Camera di Commercio, condotti con entusiasmo e professionalità". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Il gruppo consiliare di Italia Viva - Al Centro esprime i migliori auguri di buon lavoro a Massimo Manetti eletto nuovo Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze. Siamo certi che Manetti, imprenditore innamorato di Firenze città e dei suoi territori metropolitani, conoscitore delle eccellenze ma anche delle sfide che attendono il sistema locale delle imprese, sarà in grado di guidare con autorevolezza e grande competenza questo prestigioso quanto fondamentale ente”. Così Francesco Casini e Francesco Grazzini del Gruppo consiliare Italia Viva - Al Centro.

“Congratulazioni di buon lavoro a Massimo Manetti, nominato nuovo presidente della Camera di Commercio di Firenze. Ho apprezzato negli anni il suo lavoro e da presidente dello storico Mercato Centrale di San Lorenzo ha dimostrato di saper fare squadra con la città, distinguendosi per la capacità di mettere in campo progetti per la valorizzazione dell’identità fiorentina e dalla forte impronta sociale e comunitaria. Grazie a Leonardo Bassilichi per il lavoro svolto in questi anni sempre nell’interesse della Città di Firenze, con serietà e con l’obiettivo di rafforzare la competitività del tessuto economico fiorentino” dichiara il deputato dem Federico Gianassi.

Gli fa eco l'eurodeputato Dario Nardella: "Complimenti a Massimo Manetti per l’elezione a Presidente della Camera di Commercio di Firenze e grazie a Leonardo Bassilichi per il servizio svolto in questi anni con spirito collaborativo. Massimo è una persona equilibrata, appassionata del suo lavoro e attaccata alla città. L‘attenzione alle piccole imprese è un punto fondamentale della promozione del territorio e dello sviluppo economico del territorio. Ci vedremo presto per portare avanti iniziative comuni con il Parlamento Europeo".

L'Associazione dei Macellai di Firenze accoglie con entusiasmo l’elezione: “È un grande piacere per tutti noi che Massimo Manetti sia il nuovo presidente della Camera di Commercio - hanno detto i presidenti dell’Associazione Macellai di via Ginori 16, Aristide Bucchi, Alessandro Mugnai, Stefano Secci e Luca Menoni -. La sua famiglia è titolare da quattro generazioni di una macelleria storica di San Lorenzo. Lui ha saputo seguire i tempi e il cambiamento del mestiere, mantenendo comunque la tradizione delle sue origini di famiglia e la passione per la nostra arte. Perciò è un onore per tutti noi macellai fiorentini che lui sia stato eletto al vertice di un'Istituzione così importante”.

Nell’anno in cui ricorre il 150° anniversario da quando l'Associazione dei Macellai di Firenze e provincia fu istituita, i macellai fiorentini gioiscono per l'elezione di Massimo Manetti. È il trentunesimo presidente della Camera di Commercio di Firenze, la più antica d’Italia, istituita nel 1770 dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo.

Nei secoli, i macellai fiorentini sono stati e continuano a essere parte attiva della storia di Firenze. Su una facciata della Chiesa di Orsanmichele, si trova una traccia tangibile del rapporto con la città e la sua tradizione: infatti, tra le nicchie contenenti alcune statue dei Santi, all’angolo tra via San Michele e via Calzaiuoli, ce n’è una di San Pietro con lo stemma dei macellai, dei quali è protettore.

In autunno, l’Associazione dei Macellai promuoverà una serie di iniziative per celebrare il 150° anniversario della sua istituzione, con appuntamenti di rilievo insieme alle istituzioni fiorentine ed eventi pubblici nel centro di Firenze, con dimostrazioni e degustazioni, aperte a tutta la cittadinanza.