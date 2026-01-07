Fiorentina

Da Christensen a Solomon: i convocati viola contro la Lazio

La partita, in programma stasera, sarà arbitrata da Sozza della sezione di Seregno. Martinelli in prestito alla Samp

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
07 Gennaio 2026 10:26
Da Christensen a Solomon: i convocati viola contro la Lazio

La lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio, che si giocherà stasera (ore 20,45) allo stadio Olimpico di Roma:

1) CHRISTENSEN Oliver (P)

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson (Dodò)

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARÍ VILLAR Pablo

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) SOLOMON Manor

La sfida sarà diretta dall'arbitro Simone Sozza di Seregno, con cui i viola in sette partite hanno vinto una volta sola.

Da sottolineare che il ritorno dal prestito del portiere Christensen è dovuto al passaggio alla Sampdoria di Tommaso Martinelli (19 anni) che avrà modo di mettersi in evidenza in un campionato difficile come la Serie B.

Tag
In evidenza