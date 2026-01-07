Da Christensen a Solomon: i convocati viola contro la Lazio

La lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio, che si giocherà stasera (ore 20,45) allo stadio Olimpico di Roma:
1) CHRISTENSEN Oliver (P)
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson (Dodò)
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOŠPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARÍ VILLAR Pablo
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) SOLOMON Manor
La sfida sarà diretta dall'arbitro Simone Sozza di Seregno, con cui i viola in sette partite hanno vinto una volta sola.
Da sottolineare che il ritorno dal prestito del portiere Christensen è dovuto al passaggio alla Sampdoria di Tommaso Martinelli (19 anni) che avrà modo di mettersi in evidenza in un campionato difficile come la Serie B.