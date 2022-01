Curio Collection by Hilton debutterà nel cuore di Firenze

Hilton (NYSE: HLT) annuncia il piano d’apertura dell’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, previsto perl’autunno 2023, in seguito all’accordo con il Westmont Hospitality Group e fondi gestiti dall’Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”). L’hotel, con le sue 115 camere, sarà oggetto di una completa ristrutturazione in vista dell’inaugurazione ed è situato nel centro storico di Firenze, simbolo del Rinascimento e celebre patrimonio dell’umanità UNESCO.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa, di Hilton ha dichiarato: “L’Anglo American Hotel Florence è una straordinaria novità della Curio Collection by Hilton, che conta circa 50 hotel già aperti o in sviluppo in Europa. In tutto il continente abbiamo assistito a un interesse crescente verso i nostri brand Collection, che permettono alle strutture di mantenere la propria identità, e nello stesso tempo possono godere dei vantaggi offerti dalle reti commerciali e dalla clientela internazionale di Hilton. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti nel centro storico di Firenze”.

Westmont Hospitality Group ha aggiunto: “Siamo felici di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Hilton, dopo le collaborazioni di successo sia in Italia sia in tutto il mondo. Costruito originariamente nel 1792 come uno dei primi hotel a Firenze, con ospiti del calibro di Leo Tolstoy e Maria Callas, l’Anglo American Florence, completamente rinnovato, manterrà la propria storica imponenza e l’apprezzata eleganza, affiancate dall’affidabilità e riconoscibilità di un brand internazionale come Curio Collection”.

Hilton si lega in questo progetto ad un solido consorzio, che vede al proprio interno Oaktree, società statunitense di gestione patrimoniale; Westmont Hospitality Group, partner di investimento strategico e operatore; Unicredit S.p.A., la principale banca finanziatrice del progetto. Il progetto è guidato da un nuovo fondo d’investimento immobiliare gestito dalla società milanese Castello SGR, una delle società di gestione leader in Italia di fondi immobiliari. Il rinnovamento dell’albergo seguirà l’impegno delle parti negli investimenti sostenibili ESG, con un’attenzione particolare verso l’ambiente. Ci si concentrerà sulla ristrutturazione dell’edificio, conservandone l’architettura, nel pieno rispetto della sua storia. Le rifiniture e il reimpiego di materiali esistenti rappresenteranno parti fondanti della strategia di sostenibilità.

L’hotel presenterà un’offerta legata al territorio in una location senza precedenti, esemplificativa della predisposizione di Curio Collection verso esperienze autentiche e selezionate. Situato nel centro storico, a due passi dall’Arno in un quartiere tranquillo nel cuore di Firenze, l’elegante hotel riflette la storia e lo charme urbano, con le tipiche serrande toscane e una corte interna illuminata dalla luce naturale, propria delle ville toscane.

Un percorso di soli 15 minuti a piedi separa l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton dal centro storico della città, con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, piazza del Duomo, il palazzo e la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e l’iconico Ponte Vecchio.

Dopo una deliziosa colazione in hotel e una giornata alla scoperta del centro fiorentino, gli ospiti avranno la possibilità di rilassarsi e di sorseggiare un drink nel cortile dell’albergo e, in seguito, cenare nell’elegante ristorante, con proposte gastronomiche ispirate ai sapori e dalle tradizioni locali, con l’utilizzo di ingredienti stagionali. L’hotel offrirà anche un bar, una palestra e tre sale meeting con una capienza fino a 90 persone.

La stazione di Santa Maria Novella si trova a pochi minuti di distanza dall’hotel.

L’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton andrà ad aggiungersi al prestigioso programma di fedeltà Hilton Honors, attraverso il quale più di 123 milioni di membri che prenotano direttamente con Hilton possono guadagnare punti per soggiorni futuri ed esperienze. Inoltre, tra i benefici immediati è inclusa la Digital Key, che permette ai membri Hilton Honors di utilizzare il proprio smartphone per prenotare il soggiorno, scegliere la stanza, eseguire il check in e aprire la porta della propria camera.

Curio Collection by Hilton è un portfolio globale con oltre 100 hotel e resort selezionati per chi desidera vivere un viaggio unico e un’esperienza d’hotel autentica.

L’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton sarà situato in via Giuseppe Garibaldi 9 a Firenze. Attualmente Hilton ha due hotel attivi nel capoluogo toscano, sotto i brand Hilton Hotels & Resorts e Hilton Garden Inn.

In tutto il Paese, Hilton possiede 39 hotel, attivi o in via di sviluppo, tra cui The Local Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton e Baia di Chia Laguna Resort, Curio Collection by Hilton in Sardegna, e il DoubleTree by Hilton Rome Monti, tutti e tre aperti nel 2021.