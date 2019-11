Cure: vile aggressione di due incappucciati a un venditore ambulante nel sottopasso

Mike Okoh, nigeriano di 27 anni, da tre anni in cttà, è stato preso a calci e pugni da due uomini che poi sono fuggiti. Lui ha sporto denuncia alla Polizia. Le telecamere hanno ripreso gli aggressori

Si chiama Mike Okoh, è nigeriano, ha 27 anni e alle Cure è un volto conosciuto. Uno di quei venditori ambulanti che scelgono una parte di città e ci passano mesi se non anni, facendo naturalmente conoscenza con chi ci abita.

Mike da tre anni vive e vende la sua merce alle Cure. Si guadagna da vivere così, con pochi spiccioli al giorno. Ieri è stato vilmente aggredito e picchiato a calci e pugni da due uomini incappucciati. Senza alcun motivo.

Mike è andato alla farmacia più vicina e poi ha sporto denuncia alla Polizia. Le numerose telecamere della zona hanno ripreso i due aggressori.

Come riporta l'Agenzia Dire, "E' un episodio inaccettabile", commenta l'assessore alla Sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Vannucci. "Nel 2020 aggredire od odiare una persona per il colore della pelle è inspiegabile e inconcepibile. Purtroppo viviamo in tempi che su questo fronte fanno segnare diversi passi indietro".

Vannucci, che abita in quella zona e che conosce Mike, sottolinea però anche la solidarietà arrivata da molte persone del quartiere, che, spontaneamente, sono passate dal sottopasso per portare conforto al ragazzo: "C'è stata una reazione civica e civile molto forte: in tanti sono passati a salutarlo. C'è chi gli ha portato la colazione, sono stati fatti piccoli, grandi gesti di solidarietà e vicinanza. Portando i bambini all'asilo, ad esempio, su una lavagna ho trovato scritto 'Noi stiamo con Mike, le Cure rifiutano la violenza e il razzismo'", racconta l'assessore, che aggiunge: "Lo chiamerò al telefono e passerò a trovarlo". Anche il presidente del quartiere 2, Michele Pierguidi, è passato a salutare il giovane: "Tanta solidarietà per Mike. Viviamo un momento difficile ma l'affetto dimostrato per questo ragazzo dalla comunità delle Cure mi ha riempito il cuore", ha scritto su Facebook.

Sull'aggressione, su cui sta indagando la polizia dopo la denuncia del giovane, la consigliera regionale del Pd, Alessandra Nardini, parla di gesto "vigliacco e umanamente inaccettabile".

Ma "leggo che la comunità delle Cure sta esprimendo affetto e vicinanza a Mike: c'è chi ha deciso di condividere con lui la colazione, chi lo invita a cena e chi e' passato a fargli un saluto. Perché Firenze e la Toscana sono questo: terre accoglienti e solidali. Mai ci stancheremo di ripeterlo e di dimostrarlo".

Un'aggressione vile, in stile nazifascista e anche la Lega si è sentita in dovere di intervenire condannandola.

Hanno espresso la loro solidarietà Federico Bussolin (Capogruppo Lega in Consiglio comunale) e Manfredi Ruggiero (Capogruppo Lega al Quartiere 2). “Vogliamo esprimere – commentano i consiglieri della Lega Salvini Firenze – solidarietà al giovane Mike per il triste episodio di ieri che lo ha visto vittima di due delinquenti. Ogni violenza deve essere condannata, a prescindere da chi la riceve o da chi la mette in atto”.

Ruggiero spiega: “Spero non venga strumentalizzata la vicenda per scopi politici, nei prossimi giorni andrò a salutare Mike di persona per fargli capire che noi della Lega condanniamo ogni tipo di violenza”.