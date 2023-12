Cucina peruviana contemporanea al Ristorante El Inca

FIRENZE- Ristorante internazionale di cucina peruviana, con un'atmosfera accogliente e colorata, El Inca racconta i vivaci paesaggi della terra andina, garantendo freschezza e qualità degli ingredienti, autenticità nell’innovazione di ogni piatto. Nel mese di dicembre il locale del quartiere Gavinana sta proponendo una serie di appuntamenti gourmet, sorta di viaggio culinario ricco di sapori autentici e sorprese gastronomiche. La prossima serata il 31 dicembre, per un San Silvestro in cui immaginare alture innevate, vegetazione lussureggiante, scogliere e città brulicanti di vita, rimanendo seduti al tavolo.

In Via Lapo da Castiglionchio, in una zona lontana dalle più classiche rotte turistiche cittadine, El Inca ha saputo trovare il proprio posto nello scenario della ristorazione fiorentina. Lo ha fatto attraverso l’approccio fusion che contraddistingue la cucina andina, oggi riconosciuta come una delle migliori al mondo, per merito della biodiversità che sta alla base del menu (solo per fare un esempio, in Perù crescono oltre 3.000 tipi di patate), ma anche di un particolare crogiolo di culture e di una nuova generazione di chef.

Nelle preparazioni si possono rintracciare influenze della Spagna, ma anche del Nord America, mentre l’incontro con manualità e estetica giapponesi ha dato vita ad una tradizione a sé stante, la cucina Nikkei. Anche l’Italia ha dato il proprio contributo, grazie ai primi viticoltori e a qualche prodotto della tradizionale come il panettone.

Con questa filosofia Pablo e Monica Gugic hanno aperto El Inca nove anni fa. Da allora, pranzo o a cena, servono ingredienti freschi, come Polpo e quinoa, la loro specialità, insieme al ceviche. Molti degli ingredienti usati in cucina arrivano direttamente dal Perù: è il caso delle spezie, dei tuberi, delle diverse varietà di peperoncini, delle erbe officinali, usate anche per produrre bevande e infusi.

Anche birra e caffè sono made in Perù, mentre la carta dei vini è un mix tra Sud America e Italia, per assecondare i gusti di una clientela italiana. In alternativa possono accompagnare le pietanze i cocktail alla frutta, come il rinfrescante Maracuya Sour, con frutto della passione e pisco. Da provare l’abbinamento con la chicha morada, bevanda del colore del vino realizzata però con il mais viola, con cui è comune pasteggiare in Perù.

“A Firenze mancava una proposta di cucina peruviana di alto livello -raccontano i due titolari- nonostante una comunità piuttosto numerosa. Sentivamo il bisogno di far conoscere alla città i nostri piatti tradizionali, ma in modo contemporaneo ed evoluto”.

Con un'esperienza pluridecennale nel settore della ristorazione, chef Pablo trae ispirazione dalle cucine di tutto il mondo, fondendo la tradizione familiare con la sperimentazione, per dare corpo a un menù che accentua la squisitezza dei sapori di cui il ristorante El Inca è diventato sinonimo.