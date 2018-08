Crollo a Genova, cede il viadotto sulla A10

Cedimento strutturale durante il nubifragio in corso sulla città

Squadre di soccorso impegnate sul posto. Ci sono vittime.

Ha ceduto durante il nubifragio in atto sul capoluogo ligure il viadotto Polcevera che sovrasta un quartiere della città di Genova. Il ponte intitolato all'ingegnere Riccardo Morandi ha ceduto per 100 metri precipitando al suolo.

Ricerche in corso sotto le macerie con l'ausilio dei reparti del gruppo cinofilo.

Il ministro Matteo Salvini: "Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite".

Il ministro Toninellli: "Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città".

Alle 13 e 45 la Direzione emergenza della Protezione Civile parla di 10 morti recuperati tra le macerie.

In aggiornamento