Coworking lungo la Tramvia: a Novoli 25 postazioni con parcheggio

Circa 250 mq, 2 sale riunioni, tessera magnetica per accedere dalle 7 alle 23 e parcheggio incluso per lo spazio di lavoro condiviso all’interno del Polo di Novoli

Tre minuti a piedi dal Tribunale di Firenze, 10 minuti in tramvia dalla Stazione di Santa Maria Novella, ancora meno dall’aeroporto di Peretola, 15 minuti in auto da Prato e 30 da Pistoia: nasce al crocevia tra i principali snodi cittadini Costation (via Pertini 24/26), primo spazio di lavoro condiviso all’interno del Polo di Novoli, che ospita il Palazzo di Giustizia e l’Università. Giovedì 21 giugno il coworking aprirà le porte a curiosi, amici e potenziali coworker per un Open Day con brindisi dalle 18.30 alle 20.

Venticinque le postazioni a disposizione, di cui 17 in open space e otto in box chiusi, in circa 250 mq. Costation è il primo coworking che si rivolge esclusivamente ai liberi professionisti: avvocati, periti, ingegneri, architetti, commercialisti e altre figure professionali alla ricerca di un luogo di lavoro dotato di tutte le funzionalità (connessione wifi, servizi di stampa e di segreteria, quest’ultima attiva in orario d’ufficio 9-13 e 14-18), a pochi passi dal Tribunale e dalla fermata della linea 3 della tramvia, che entrerà a pieno regime a partire dalla fine dell’estate.

Flessibili le tariffe, che vanno da quella oraria (4 euro in open space, 6 euro in box), alla mezza giornata (15/20 euro), giornaliera (20/30 euro), settimanale (100/150 euro), mensile (250/400 euro), fino ai pacchetti trimestrali (650/1000 euro) e semestrali (1200/1800 euro). Lo spazio ospita inoltre due sale riunioni (12 e 28 posti), di cui una dotata di tavolo riunioni e l’altra allestita in modalità auditorium, affittabili a prezzo contenuto anche da parte di chi non ha una postazione fissa a Costation (100/150 euro per mezza giornata, 150/250 euro la giornata intera). Altra facility “golosa” il parcheggio, incluso nelle tariffe mensili ed oltre, al costo di 5 euro al giorno per quanto riguarda le altre. In progress anche una serie di convenzioni con le attività ospitate dal Polo di Novoli.

“Cercavamo uno spazio dinamico, funzionale, luminoso e in un punto strategico della città – dichiara Alessandro Costanzo, esperto di marketing e nuove tecnologie e fondatore di Costation insieme a tre soci – dove potersi incontrare con i clienti e pianificare il lavoro e le strategie. Non trovandolo, lo abbiamo realizzato”. L’obiettivo è quello di replicare il format Costation in altre città che presentino caratteristiche simili. Il primo coworking del Polo di Novoli sarà già pronto ad accogliere liberi professionisti e coworkers dalla prossima settimana, restando aperto dalle ore 7 alle 23. L’accesso sarà regolato da una tessera magnetica. Info: tel 3286353166 - www.costation.it