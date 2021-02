Covid, un anno fa i primi due casi toscani

Risultarono positivi un imprenditore fiorentino di ritorno da Singapore e un informatico di Pescia che era stato a Codogno. Mazzeo: "Mai come in questo anno tremendo ho cercato di vivere il mio ruolo al servizio della comunità"

"Esattamente un anno la Toscana faceva la terribile conoscenza con il Covid19. Le prime due positività: un imprenditore fiorentino di ritorno da Singapore e un informatico di Pescia dopo una trasferta a Codogno segnarono l'inizio della pandemia in Toscana". Lo ricorda Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che prosegue: "Da allora le nostre vite sono totalmente cambiate, abbiamo imparato l'uso comune di termini come lockdown, distanziamento sociale e smartworking mentre mascherine e gel igienizzante sono diventati compagni essenziali delle nostre vite. Abbiamo visto la stanchezza per i turni massacranti negli operatori sanitari, la sofferenza dei malati e dei loro familiari ma anche la speranza illuminare gli occhi dei primi vaccinati. Da allora ho sempre provato ad essere #alvostrofianco, con gli aggiornamenti costanti e quotidiani sullo stato della pandemia, le dirette durante il lockdown, provando a spiegare in modo semplice i decreti, i DPCM, le ordinanze, rispondendo a oltre 5000 messaggi su Facebook e via mail e provando a risolvere qualche problema quando la competenza era regionale. Avremo sicuramente commesso qualche imprecisione, qualche errore, qualche previsione errata ogni tanto e non saremo riusciti a dare tutte le risposte come avremmo voluto ma mai come in questo anno tremendo ho cercato di vivere il mio ruolo al servizio della comunità. Ed è proprio questa la cosa più bella del fare politica", conclude Mazzeo.