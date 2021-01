Covid, mongolfiera in volo su Firenze per ringraziare gli infermieri

Venerdì 15 gennaio, con partenza alle 8.30

Firenze, 14 gennaio 2021 – Una mongolfiera in volo per ringraziare tutti gli infermieri per il loro impegno. L’iniziativa è stata offerta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia da Balloon Team Italia Srl e si svolgerà domani, venerdì 15 gennaio, con partenza alle 8.30.

«Ci sembrava doveroso, in un momento storico come quello che abbiamo vissuto nel 2020 e che stiamo continuando a vivere anche a inizio di quest’anno, offrire e dedicare un volo a tutti gli infermieri - commenta Guido Montemurro, pilota e titolare della Balloon Team Italia Srl -. Per questo abbiamo buttato giù l’idea di un volo simbolico con Opi Firenze-Pistoia e domani diventerà finalmente realtà».

«Ringraziamo Balloon Team Italia Srl per questa opportunità – dice Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia -. Gli infermieri stanno affrontando una grande prova, professionale ed emotiva, e noi come Ordine siamo con loro in questo tortuoso cammino che ci auguriamo si risolva presto per il meglio»