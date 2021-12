Covid: Mazzeo positivo, Giani in autoisolamento

PH Facebook Mazzeo

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è in autoisolamento preventivo dopo aver avuto contatti con un familiare in attesa di tampone.

Intanto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ieri ha detto di essere stato colpito dal Covid, ha messo su Facebook alcune riflessioni.

"DIARIO DEL #COVID19 | GIORNO 2

Care amiche, cari amici, prima di tutto grazie di cuore per tutte le telefonate e i messaggi d'affetto con cui mi avete sommerso da ieri: vi assicuro che mi hanno fatto un piacere immenso e mi scuso se non sono riuscito ancora a rispondere personalmente a ciascuno di voi.Visto che in tanti me lo avete chiesto, approfitto intanto di questo mezzo per dare a tutte e tutti voi un aggiornamento collettivo. Vi scrivo dalla stanza dove mi sono messo in isolamento e che, nei prossimi giorni, sarà la mia casa, il mio ufficio, il mio...

tutto. Fisicamente sto abbastanza bene anche se i sintomi purtroppo si fanno sentire: spossatezza, dolori articolari, un po' di febbre. Ma la cosa più fastidiosa è il mal di testa costante e che, di tanto in tanto e all'improvviso, diventa più forte.Mi sono attrezzato con computer, telefono e un po' di libri da leggere, tengo sotto controllo la saturazione e mi faccio lasciare cibo e medicine fuori dalla porta (grazie di cuore a chi, in queste ore, ha fatto in modo che potessi avere tutto il necessario).Ma questa situazione forzata aiuta anche a fermarsi a pensare.

E m'è tornato in mente che proprio oggi, un anno fa, ero all'ospedale di Cisanello a vedere la dottoressa Paola Orlandi che riceveva il primo vaccino e faceva il segno della vittoria con la mano. Fu un giorno storico, la luce in fondo al tunnel e l'inizio di un percorso che ci ha permesso di abbattere piano piano le restrizioni e riacquistare progressivamente le nostre vite e le nostre libertà.

Da allora abbiamo una consapevolezza: i vaccini salvano la vita. Un anno fa, al 27 dicembre, si erano registrati in Toscana 947 decessi per covid, quest'anno 123 (8 volte in meno) senza lockdown e coprifuoco. E' la scienza che sconfigge il virus e la morte e se un anno fa questa era una speranza, oggi è una certezza. Quella che permette a me e a migliaia di altre persone contagiate, ma vaccinate, di poter affrontare la malattia con un po' più di serenità e con un rischio sicuramente minore di finire in ospedale e in terapia intensiva.Vi mando un abbraccio e vi terrò aggiornati giorno dopo giorno", conclude Mazzeo.