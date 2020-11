Covid, il B&B Hotel Firenze Novoli diventa albergo sanitario

La struttura, con le sue 88 camere, è pronta ad accogliere il personale sanitario e chi necessita di uno spazio per l'isolamento

B&B Hotels, catena internazionale con più di 530 hotel in Europa e 42 in Italia, mette a disposizione il B&B Hotel Firenze Novoli per far fronte all’emergenza Covid-19. La struttura, con le sue 88 camere, è pronta ad accogliere, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e di sanificazione, il personale sanitario e tutte le persone che necessitano di uno spazio dedicato e adeguato a trascorrere i giorni di isolamento.

Con questa decisione, il Gruppo B&B Hotels scende in campo a Firenze a fianco degli enti preposti nella lotta contro il Coronavirus. Un apporto concreto, destinato al territorio in cui è presente il Gruppo con le sue strutture, che oggi acquista ancora più significato e valore dimostrando la vicinanza di B&B Hotels alla comunità locale.

Fin dall’inizio dell’emergenza B&B Hotels Italia ha sviluppato un protocollo di sanificazione dedicato, anticipando i tempi e preparandosi a fronteggiare l’emergenza, certificato dal Safety Label High Quality Anti Covid-19, attuato in tutte le sue strutture a tutela degli ospiti e dello staff in hotel. A supporto, sono state individuate 8 Golden Rules “Help us Helping You” per assicurare il più alto livello di protezione, tra cui l’utilizzo di dispositivi DPI certificati e plexiglas protettivi presso i desk di accoglienza.

“Non potevamo - commenta Valerio Duchini Presidente e AD di B&B Hotels Italia - mancare a questa chiamata. Vogliamo contribuire concretamente all’emergenza sanitaria e speriamo che le nostre strutture possano aiutare tutte le persone in difficoltà e il nostro sistema sanitario. È un momento difficile per tutti che richiede sforzi straordinari da parte di ogni componente della società. Spinti dal forte senso di responsabilità e partecipazione che ci contraddistinguono, abbiamo messo a disposizione i nostri hotel e le competenze a supporto della comunità locale nel rispetto della salute di tutti, in linea con i nostri valori di Corporate Social Responsibility e la nostra filosofia Only for Everyone”.