Covid-19: ritorno sui banchi di scuola in sicurezza

Il Comitato Priorità alla Scuola di Firenze il 7 gennaio 2021 dinanzi al liceo Galileo. Assodislessia: “I turni nelle scuole danneggeranno i ragazzi con disturbi di apprendimento”

FIRENZE- Priorità alla scuola di Firenze da appuntamento a studenti, famiglie e docenti giovedì 7 gennaio davanti al Liceo Galileo, scelto simbolicamente perché vicino a Prefettura e Regione, per ribadire la convinzione che la scuola è in presenza. Docenti e studenti saranno davanti al liceo Galileo per collegarsi e fare lezioni in presenza.

“La possibile riapertura degli istituti scolastici l’11 gennaio con turni che prolungherebbero le lezioni al pomeriggio per buona parte degli studenti costituisce una scelta che renderebbe ancora più problematico il ritorno ad una ‘finta normalità’ per i circa 100 mila ragazzi con disturbi nell’apprendimento (Dsa) che frequentano le scuole superiori in Italia, circa 6.000 in Toscana”. È quanto si legge in una nota diffusa da Assodislessia “Impegnare parte del pomeriggio per le lezioni ordinarie a scuola equivarrebbe alla preclusione delle importanti attività extrascolastiche di sostegno per i Dsa, ad esempio sull’elaborazione delle mappe concettuali, sull’uso dei mezzi compensativi o di supporto psicologico – continua la nota. “Peraltro l’esperienza della didattica a distanza è positiva per i Dsa in quanto limita l’uso di scrittura e lettura tradizionali a vantaggio di strumenti multimediali visivi più idonei e flessibili, tra l’altro più in linea con le attitudini di generazioni digitali, nonché riduce l’ansia da prestazione nell’ambiente scolastico – tipica dei soggetti Dsa con bassa autostima - grazie al contesto casalingo più familiare. Non possiamo che apprezzare l’orientamento di alcuni governatori regionali nel prolungare l’utilizzo della didattica a distanza per qualche altra settimana, sperando che tale posizione venga recepita anche dalla ministra Azzolina”.