Covid, in Toscana 337 nuovi casi ma su Scuola e Colori c'è bisogno di chiarezza

"I nuovi casi positivi sono 337 su 7.923 tamponi molecolari e 6.359 test rapidi effettuati. Il programma di screening dei casi positivi tra i cittadini di Campo nell’Elba promosso da Regione Toscana è terminato con una grande partecipazione. L'attenzione rimane alta tracciando i contatti dei casi positivi. Grazie agli enti, alle associazioni e al personale sanitario che hanno fin da subito collaborato per la sicurezza e la salute dei cittadini elbani! #ToscanaSiCura".

Lo scrive il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social.

Ieri lo stesso Giani aveva detto che la scuola in Toscana sarebbe riaperta il 7 gennaio, con le Superiori al 50% come didattica in presenza, ma dal Consiglio dei ministri di ieri notte sembra che sia uscita qualche decisione diversa. Scuole italiane aperte da lunedì prossimo 11 gennaio? O dal 15? O ancora sine die?

In questo momento c'è un bisogno estremo di chiarezza, anche sui Colori Covid. Come sarà l'Italia dal 7 gennaio? Ancora tutta Rossa? Rossa solo nel week end?

Tante domande, alle quali potrà rispondere tra poche ore il premier Giuseppe Conte. Quando parlerà agli italiani?