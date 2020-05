Covid-19: 40 volontari di Protezione civile per il rispetto delle distanze sui treni

Aggiornamento nei territori dell’Ausl Toscana Centro e dell'Azienda Usl Toscana nord ovest

Firenze- 40 volontari per la Protezione civile sono a disposizione delle Ferrovie per l'osservanza delle distanze di precauzione e delle altre norme di emergenza sanitaria nel territorio metropolitano fiorentino.

"Abbiamo uno-due confronti ogni settimana con i Sindaci e gli assessori alla Protezione civile dei 41 comuni della Città Metropolitana, in coordinamento con l'Asl Toscana Centro, e un continuo raccordo informativo tramite i tecnici delle Sale operative e i gestori di servizi quali i trasporti e la raccolta dei rifiuti", ha spiegato in Consiglio della Città Metropolitana di Firenze Massimo Fratini, consigliere delegato alla Prociv: "Si è approfondito uno spirito di collaborazione che è cresciuto dal terremoto in Mugello e che è particolarmente prezioso durante l'emergenza sanitaria. Ringrazio tutti i nostri operatori della Protezione civile e il mondo del volontariato che sa farsi carico del bene comune".

Da alcuni giorni, su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana, è stato attivato un servizio da parte del volontariato nelle tre stazioni di Firenze Rifredi, Campo di Marte e Santa Maria Novella, in coordinamento con il Comune di Firenze e la Regione Toscana. Circa 40 volontari al giorno sono di supporto al personale di protezione aziendale FS per consentire il mantenimento del distanziamento precauzionale e per l'osservanza delle altre norme che richiede l'emergenza Covid.

Sono 16 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta 2 decessi in Provincia di Firenze. Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e in zona empolese.

11 casi in provincia di Firenze, di cui 2 in zona empolese

Calenzano: 1

Firenze: 4

Pelago: 1

Scandicci: 1

Sesto fiorentino: 1

Signa: 1

2 casi in zona empolese

Empoli: 2

2 casi in provincia di Pisa

Santa Croce: 2

2 casi in provincia di Prato

Montemurlo: 1

Prato: 1

1 caso fuori provincia

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 1306 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2372 guariti. Questi, inoltre, i decessi che sono verificati tra ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

donna di 88 anni di Pietrasanta; uomo di 73 anni di San Giuliano Terme.

Spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.706 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.