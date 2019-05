Cosplayer, musica e spettacoli al parco San Donato

L’8 e il 9 giugno ‘Florence Fun & Japan’

Fumetti, animazione, giochi, musica, Cosplayer, incontri, mostre, Lego e street food. Si preannuncia un week end all’insegna del divertimento formato famiglia al parco San Donato. Nel grande polmone verde di Novoli prenderà vita l’8 e il 9 giugno (orario 11-23, ingresso libero) la terza edizione di ‘Florence Fun & Japan’, kermesse organizzata dall’associazione New Hope. Oltre cento gli espositori e le associazioni presenti all’evento, che trasformerà il parco San Donato nel regno del fantasy, tra aree dedicate al gioco da tavolo, ai videogame e alla realtà virtuale. E poi ludoteche per grandi e piccini, che potranno sbizzarrirsi nel mega padiglione Lego, e la grande novità dell’edizione 2019: il Cosplay Village, ovvero un’area in cui gli appassionati del genere si sfideranno in contest, poseranno per gli immancabili selfie e si esibiranno in performance di vario genere. Non mancheranno ospiti italiani e internazionali del mondo dell’animazione e dell’illustrazione quali Terumi Nishii, art director e character designer della nuova serie dei Cavalieri dello Zodiaco targata Netflix, e Andrea Romoli, uno dei pochi italiani a potersi fregiare del titolo di Sensei. E ancora concerti, spettacoli e la partecipazione delle scuole primarie del quartiere. I bambini saranno coinvolti in una gara di disegno durante la quale dovranno creare un ‘supereroe cittadino’ legato a temi civici. In palio premi didattici agli istituti e ovviamente ai ragazzi. “Un evento che promuove il divertimento intelligente sia per gli appassionati che per le famiglie”, dice il vicepresidente dell’associazione, Stefano Tomei. Al parco San Donato si arriva comodamente con la T2. Per chi optasse comunque per l’auto, ci sono anche ampi parcheggi sotterranei.