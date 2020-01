Cosa spinge un miliardario del Bronx ad acquistare una squadra in Europa?

Come Rocco Commisso sta cercando di rilanciare le fortune dell'ACF Fiorentina, nell'articolo di Tom Metcalf su Blommberg

Rocco Commisso e il suo rapporto con Firenze sono raccontati in un lungo articolo pubblicato da Blommberg. Commisso, 70 anni, è cresciuto nel Bronx e ha giocato a calcio nella squadra della Columbia University. Ora sta lavorando per conquistare i tifosi del club di Firenze, acquistato a giugno 2019. E' entrato così a fare parte di un gruppo di americani con ambizioni nel calcio europeo: dal Fenway Sports Group di John Henry che possiede il Liverpool alla famiglia Glazer che controlla il Manchester United e Stan Kroenke dietro l'Arsenal, solo per fare l'esempio della Premier League inglese.

Il Commisso di origine calabrese si concentra sulla Serie A, spiega nell'articolo di Tom Metcalf al pubblico USA della testata economica Blommberg. L'Italia potrebbe avere club leggendari e città meravigliose, ma c'è un fascino sbiadito in molte squadre. Sono rimasti indietro rispetto ai rivali inglesi, spagnoli e tedeschi nelle entrate commerciali, televisive e delle partite, frenate dagli stadi più vecchi, dalle prestazioni deludenti in Europa e da uno stile di gioco più difensivo che può alienare il pubblico. Ciò rende i club più economici. Commisso ha speso circa 160 milioni di euro ( $ 178 milioni ) per acquistare la Fiorentina. In confronto, West Ham United, una squadra classificata in modo simile nella Premier League inglese, aveva un valore aziendale di 578 milioni di euro, secondo il rapporto dell'Elite 2019 di KPMG. Il calcio è diventato uno sbocco per parte di questa vasta ricchezza. Ha comprato il New York Cosmos nel 2017 e un anno dopo ha fatto un'offerta per l'AC Milan. Ha anche esaminato club in Inghilterra, Francia, Belgio, Svizzera e Stati Uniti prima di acquistare la Fiorentina. Vede molto vantaggio nei suoi investimenti italiani ed è intenzionato a far valere il suo acume negli affari americani.

I prezzi relativamente convenienti della Serie A riflettono la realtà di una lega ostacolata da anni di investimenti insufficienti -spiega la rivista USA- i formidabili vincoli della burocrazia e della regolamentazione italiane. "Sto cercando di essere schietto e aiutare a cambiare il sistema" ha detto "Come lega, dobbiamo aumentare le entrate".